Nieuw rapport: bijna helft verpleegkundigen op intensieve zorg overweegt andere job

Verpleegkundigen op intensieve zorg hebben een zware kater overgehouden aan de coronacrisis, blijkt uit een nieuw rapport van het Kenniscentrum van de Gezondheidszorg. Bijna de helft denkt erover het beroep te verlaten.

De coronacrisis mag in het dagelijks leven bijna passé lijken, het zorgpersoneel op de afdeling intensieve zorg kreunt nog steeds onder de nasleep ervan. Een nieuw rapport van het Kenniscentrum van de Gezondheidszorg (KCE) schetst een grimmig beeld van de werktevredenheid van het verplegend personeel op intensieve zorg.

Van de 2.300 verpleegkundigen die de enquête tussen december 2021 en februari 2022 invulden, is 39 procent ontevreden met hun job en denkt 44 procent erover na om de job te verlaten. Bovendien loopt bijna een op de vijf verpleegkundigen een sterk verhoogd risico op een burn-out. “Veel van die problemen waren al aanwezig voor de pandemie”, zegt onderzoeker Koen Van den Heede van het Kenniscentrum. “Maar op al die vlakken is het nog verslechterd.”

Achter de gemiddeldes gaan grote verschillen schuil tussen regio’s en ziekenhuizen. Zo is de ontevredenheid over de job ongeveer dubbel zo groot in Wallonië en Brussel als in Vlaanderen. Maar net zo goed hangt die tevredenheid af van de werkcultuur die in het ziekenhuis heerst. In ziekenhuizen met de slechtste werkomgeving is het risico op burn-out tweeënhalf keer groter dan in ziekenhuizen met een goede werkomgeving. “Het blijkt dus erg van belang hoe verpleegkundigen zich voelen bij de leiderschapsstijl van de diensthoofden, van hun relatie met de artsen en de waardering die ze krijgen voor het werk”, zegt Van den Heede.

Wettelijk gezien geldt er op intensieve zorg een maximum van drie patiënten per verpleegkundige. Maar onder meer door personeelsuitval werd dat aantal soms overschreden. Zo geeft minder dan een kwart van de bevraagde verpleegkundigen aan dat ze tijdens hun laatste shift alle noodzakelijke taken konden uitvoeren. Het Kenniscentrum pleit ervoor de verhouding te respecteren. “Is dat niet het geval, dan zouden er geen extra patiënten meer opgenomen mogen worden”, zegt Van den Heede.

Personeelsuitval

De federale regering maakte tijdens de coronacrisis 1 miljard euro vrij om te investeren in het zorgpersoneel. Dat resulteerde vorig jaar in 4.500 extra aanwervingen. Ook investeert de regering in opleidingen voor zij-instromers, zoals #kiesvoordezorg. “Helaas blijft de impact beperkt”, zegt Margot Cloet van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. “Voor elke vier openstaande vacatures vind je slechts één beschikbare kandidaat. Bovendien bedraagt de personeelsuitval nog steeds 10 procent, terwijl dat voor corona slechts 4 procent was.” Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt de frustratie te delen en benadrukt de al geleverde inspanningen.

Volgens de Vlaamse beroepsvereniging voor verpleegkundigen, de NVKVV, ligt het probleem vooral bij hoeveel tijd verpleegkundigen kwijtspelen aan taken als de kamers poetsen of administratie. “Dat is niet meer van deze tijd”, zegt algemeen coördinator Ellen De Wandeler. “Het is dringend tijd dat we extra middelen uittrekken voor het aanwerven van meer ondersteunend personeel.”