Nieuw parkeerbeleid in Antwerpse binnenstad: wat verandert er en waar mogen auto’s nog staan?

Wat verandert er precies?

Wie de voorbije weken door de Antwerpse historische binnenstad liep, zag ongetwijfeld al dat de parkeerborden verandering aankondigden. Vanaf vandaag wijzigt de stad Antwerpen haar parkeerbeleid namelijk drastisch. Op straat parkeren zal voorbehouden zijn voor bewoners en specifieke vergunninghouders, bezoekers moeten zich wenden tot parkeergarages, de negen park-and-rides in de stadsrand of alternatieve vervoersmiddelen, zoals trein, tram en bus, de Waterbus, en (elektrische) fiets of deelmobiliteit.

Waar geldt het nieuwe parkeerbeleid?

Het gaat om de historische binnenstad van de stad: grosso modo het gebied tussen de Leien, de Scheldekaaien, de Scheldestraat, Kronenburgstraat en Kasteelpleinstraat op het Zuid en de Ankerrui en Brouwersvliet in het noorden. De grensstraten zelf maken geen deel uit van die zone.

De redenering is er dat er voldoende betalende parkeergarages in dat gebied zijn om bezoekers een alternatief te bieden. Auto’s worden er dus niet geweerd om te rijden, ze kunnen nog steeds terecht in parkeergarages in die zone. “Er zal zeker genoeg plaats zijn om te parkeren”, garandeert de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) in De ochtend op Radio 1.

Er is wel één uitzondering: de Nationalestraat, waar een ‘shop-and-go’-regel geldt. In die winkelstraat kunt u wel nog betalend parkeren tijdens de winkeluren (van maandag tot zaterdag tussen 9 en 18 uur) en dat voor maximaal een halfuur. Daar hoeft u op voorhand geen vergunning voor aan te vragen, u betaalt dan gewoon 3,80 euro via sms, app of een parkeerautomaat. Buiten de winkeluren zijn de parkeerplaatsen wel voorbehouden voor bewoners en vergunninghouders.

Met de vrijgekomen parkeerplaatsen wordt enerzijds meer (parkeer)ruimte voor bewoners gecreëerd, anderzijds wil de stad meer straten in de historische binnenplaats omvormen tot woonerven. “Zo willen we de straten aangenamer maken voor zowel bewoners als bezoekers als werknemers, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers”, zegt Kennis.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

Alleen bewoners die in de nieuwe parkeerzone gedomicilieerd zijn, zullen nog gratis en onbeperkt hun wagen mogen parkeren in hun eigen bewonerszone (en dus niet in de volledige historische binnenstad). Bewoners kunnen wel een bezoekerspas aanvragen: daarmee kan hun bezoek maximaal drie uur lang parkeren op straat tegen 3,80 euro per uur.

Daarnaast kunnen bepaalde mensen een parkeervergunning aanvragen. Zo kunnen personen met een handicap nog steeds overal in Antwerpen gratis parkeren, zolang ze op voorhand hun nummerplaat eenmalig registreren.

Ook zorgverstrekkers krijgen een uitzondering, aangezien zij om medische redenen vaak bij mensen thuis moeten komen. Verpleeg- en zorgkundigen, vroedvrouwen, kinesisten en artsen kunnen een parkeervergunning aankopen waarmee ze overal kunnen parkeren.

Ondernemers die niet in de binnenstad wonen maar er toch vaak bij klanten moeten zijn, klusjesmannen bijvoorbeeld, moeten in principe parkeren in de betaalparkings. Wie toch op regelmatige basis de stad in moet, kan ofwel een parkeervergunning voor ondernemingen aanvragen, ofwel vragen aan de klant om een bezoekerspas aan te vragen.

Dat zijn kosten die doorgerekend moeten worden aan de klant of patiënt, is een vaak gehoorde zorg. Maar Kennis pareert die kritiek: “Als je mensen vraagt wat ze nu maandelijks betalen, dan zullen ze wel inzien dat ze met zo’n vergunning minder betalen dan wanneer ze telkens dat parkeergeld betalen.”

Laden en lossen blijft overigens wel mogelijk. Ook verhuizen kan nog steeds, zolang u daar de parkeerverbodsborden of signalisatie voor hebt aangevraagd.

Hoe kunt u zo’n parkeervergunning aanvragen?

Op de website van de stad Antwerpen kunnen zorgverstrekkers, personen met een handicap en ondernemers hun vergunningen aanvragen.

Voorlopig gebeurt alles dus online, maar schepen van Mobiliteit Koen Kennis zegt wel nog te willen bekijken of een flexibeler prepaidsysteem ingevoerd kan worden. “We bieden vandaag al veel mogelijkheden aan, maar ik hoor ook veel ongerustheid. We gaan die zaken geleidelijk bekijken en bijsturingen zijn altijd mogelijk.”

Geldt het beleid ook voor deelwagens?

Nee. Voor wie af en toe met een deelwagen rijdt, verandert er eigenlijk niets. Met de deelwagens van aanbieders als Poppy of Cambio kunt u nog steeds overal in de stad parkeren. Ook particuliere autodeelrijders kunnen nog steeds parkeren in hun eigen bewonerszone, gratis en zonder tijdslimiet.

Parkeren op zon- en feestdagen was altijd gratis. Blijft dat zo?

Nee. Ook op zon- en feestdagen blijft parkeren in de historische binnenstad voorbehouden voor bewoners en vergunninghouders.

Volgen er meteen boetes?

Het stadsbestuur erkent dat verandering altijd moeilijk is. “We gaan eerst sensibiliseren”, zegt Kennis. “Het is niet altijd even duidelijk voor iedereen, we zullen zeker zien dat iedereen eerst de nieuwe regels kent.”

Daarnaast zullen controles gebeuren op dezelfde manier als vandaag: met parkeerwachters op straat en met scanwagens.

Lees ook Gemor over parkeerplan in Antwerpen: ‘Als de parkings vol zitten, gaan mensen rondjes rijden’

Hoe wordt het nieuwe beleid onthaald?

De reacties op het nieuwe reglement waren de voorbije maanden erg verdeeld. Voor sommigen gaat het nog niet ver genoeg, anderen vrezen dan weer dat shoppers en toeristen weg zullen blijven.

Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen) is in deze krant kritisch voor de verandering. Hij vreest dat de betaalparkings in het centrum onder druk zullen komen te staan, waardoor er net meer circulerend zoekverkeer in de (smalle) centrumstraten bijkomt. “Je moet ver zoeken om een soortgelijk gul beleid voor auto’s te vinden. Dit blijft een verwelkomingsbeleid voor de autobezoeker.”

Het stadsbestuur belooft alvast snel een evaluatie te maken en bij te sturen indien nodig.