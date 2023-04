Nieuw onderzoek: ‘Vermomde Russische schepen in Noordzee om windmolenparken te saboteren’

Rusland zou over een vloot van schepen beschikken, vermomd als vissersschepen en onderzoeksschepen, die bewakingsapparatuur aan boord hebben. Door middel van bijvoorbeeld onderwatercamera’s zijn ze in staat belangrijke locaties voor sabotage in kaart te brengen. De omroepen DR (Denemarken), NRK (Noorwegen), SVT (Zweden) en Yle (Finland) zenden de eerste aflevering van de reeks vandaag uit.

Het is overigens niet de eerste keer dat Rusland beschuldigd wordt van spionage in de Noordzee. De Belgische inlichtingendienst maakte in februari bekend dat ze vermoedens hadden dat een Russisch onderzoeksschip in november 2022 geprobeerd heeft om de Belgische energie-infrastructuur op de Noordzee in kaart te brengen met het oog op sabotage.

Ook de Nederlandse inlichtingendienst MIVD stelde in februari dat Moskou in kaart probeert te brengen “hoe de Nederlandse energievoorziening eruit ziet” door middel van schepen op de Noordzee.

Admiral Vladimirsky

Het Scandinavische onderzoek richt zich op Admiral Vladimirsky, dat officieel een onderzoeksschip is. Volgens het verslag gaat het echter om een spionageschip. Journalisten brachten de route van Admiral Vladimirsky in kaart. Daaruit blijkt dat het schip vertraagt wanneer het gebieden nadert waar zich windmolenparken bevinden en in dat gebied blijft rondhangen.

Een journalist die meewerkte aan de reportage probeerde met een kleine boot in de buurt te komen van het Russische schip. Hij werd geconfronteerd met een man die een bivakmuts droeg en een militair vuurwapen bij zich leek te hebben.

De omroepen zeggen onderschepte Russische communicatie te hebben geanalyseerd die wijst op zogenaamde spookschepen die op de Noordzee varen. De schepen zouden hun zenders hebben uitgeschakeld om hun locaties niet te onthullen. Ook de zender van Admiral Vladimirsky staat al een maand uit.

Rusland zou de sabotageplannen voorbereiden in geval dat het tot een volledig conflict komt met het Westen, zegt een Deense inlichtingenofficier. Het hoofd van de Noorse inlichtingendienst vertelde de Scandinavische omroepen dat het programma voor Rusland als zeer belangrijk wordt beschouwd en rechtstreeks vanuit Moskou wordt gecontroleerd.

Voorlopig is er weinig bewijs dat Rusland effectief sabotages uitvoert. Die zouden kunnen gaan van het beschadigen van communicatie tot het platleggen van elektriciteitssystemen van landen om zo chaos te veroorzaken.