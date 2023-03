Nieuw moai-beeld ontdekt in opgedroogde lagune op Paaseiland

"Dit is een bijzondere vondst, want het gaat om de eerste keer dat een moai in het meer van de Rano Raraku-krater werd ontdekt", zo zegt de Ma'u Henua-gemeenschap die instaat voor het beheer van het Rapa Nui-park waar de vulkaan zich bevindt.

Toen een team met onderzoekers van drie Chileense universiteiten in februari onderzoek deed naar de krater en hoe een vochtige zone binnen deze krater te herstellen, ontdekten ze het beeld. Voordien lag het waterpeil van de lagune hoger waardoor het beeld verborgen bleef.

De moai is 1,60 meter hoog en heeft "herkenbare karakteristieken". De Ma'u Henua-gemeenschap wil nu fondsen verzamelen om uitgebreid onderzoek te financieren.

Op Paaseiland is een nieuwe moai ontdekt in een opgedroogde lagune in de krater van een vulkaan. Beeld AFP