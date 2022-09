Nieuw medicijn remt Alzheimer volgens onderzoekers significant af

Het medicijn, Lecanemab genaamd, verminderde de verslechtering van de cognitieve functies (zoals geheugen en het oplossen van problemen) in een periode van achttien maanden met 27 procent in vergelijking met een groep die een placebo kreeg. Dat was het belangrijkste doel van het onderzoek.

Ook alle andere onderzoeksdoelen werden gehaald. Eén daarvan was een verandering in de hoeveelheid amyloïde plaques, een ophoping van bepaalde eiwitten die verband houdt met Alzheimer. Lecanemab veroorzaakte ook bijwerkingen, waaronder zwellingen in de hersenen en bloedingen.

Mijlpaal

De resultaten zijn een mijlpaal voor onderzoekers in de zoektocht naar een medicijn tegen Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. Maar in hoeverre patiënten gebaat zijn bij de therapie blijft nog de vraag. Lecanemab remt de achteruitgang weliswaar af, maar houdt die niet volledig tegen en zorgt ook niet voor genezing.

Biogen en Eisai ontwikkelden eerder een ander medicijn tegen Alzheimer, waarover een controverse ontstond. Het middel werd in de Verenigde Staten in juni 2021 goedgekeurd. Maar bij één van de twee grote onderzoeken naar het middel was er geen bewijs dat het middel effectief was. Een van de grote Amerikaanse zorgverzekeringsprogramma's, Medicare, weigerde te betalen voor het medicijn Aduhelm dat aanvankelijk 56.000 dollar per jaar zou kosten.