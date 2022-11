‘Nieuw drama vermeden, maar slechts nipt’: tuchtprocedure na nieuwe levensbedreigende doop aan KU Leuven

Tijdens een doopactiviteit van de regionale studentenclub Zuid-Oost-Vlaamse (ZOV) is in november vorig jaar een student op spoed beland met een levensbedreigende hoeveelheid alcohol in het bloed. De student overleefde het zonder blijvend letsel, maar het was nipt, aldus de KU Leuven. De doop, die drie dagen duurde, gaat in tegen het tuchtreglement en doopcharter van de universiteit. Die start daarom een tuchtprocedure tegen dertien van de betrokken studenten.

“We tillen als universitaire gemeenschap zeer zwaar aan de feiten”, reageert rector Luc Sels. “Dit voorval raakt ons erg diep en roept bij velen van ons herinneringen op aan de zaak-Reuzegom en de dood van Sanda Dia. Een nieuw drama is gelukkig vermeden, maar slechts nipt. Een inspannend doopritueel met weinig slaap, geen voedzaam eten en veel alcohol bracht één van onze studenten in levensgevaar. Dit is iets waarvan we hoopten dat het nooit meer zou gebeuren.”

De feiten dateren van november 2021. Nadat de student het bewustzijn verloor, werd die met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar men een levensbedreigende hoeveelheid alcohol in het bloed vond. De KU Leuven vernam de feiten naar eigen zeggen in december 2021 en lichtte onmiddellijk het parket in. Een jaar later is het gerechtelijk opsporingsonderzoek afgerond. Op 18 oktober 2022 startte de KU Leuven haar eigen tuchtprocedure tegen dertien betrokken studenten. Zij worden beschuldigd van een gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid en fysieke integriteit, het aanzetten tot overmatig drankgebruik en het stellen van risicovol en onverantwoord gedrag dat mogelijk letsel kan toebrengen.

ZOV is een onafhankelijke, regionale studentenvereniging waar de universiteit geen banden mee heeft. Vorig academiejaar weigerde de club al het universitaire doopcharter te ondertekenen en nam het ook niet deel aan een traject dat de KULeuven samen met de stad Leuven en politie organiseerde rond dooprituelen. De universiteit kan de vereniging niets verplichten, maar de betrokken KU Leuven studenten wel, omdat zij zich bij hun inschrijving akkoord verklaarden met het tuchtreglement. De studenten zijn op de hoogte van de sancties en kunnen daar als ze willen beroep tegen aantekenen bij de Tuchtcommissie in Beroep van de universiteit.