‘Niet in belang van het kind’ en ‘symboolpolitiek’: vooral kritiek op voorstel van Weyts om ouders te straffen bij slechte taaltest

Uit de Taalscreening bij kleuters van vijf jaar in de derde kleuterklas blijkt dat 14 procent van hen nood heeft aan extra taalondersteuning. Vooral in grote steden en in scholen met veel kinderen met een andere thuistaal scoren kinderen minder goed.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil ouders stimuleren met positieve maatregelen, maar is ook voorstander van repressieve maatregelen. “We moeten nadenken over mogelijkheden om in te grijpen wanneer ouders manifest de ouderlijke verantwoordelijkheid ontlopen”, zegt Weyts. “Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het groeipakket of premies van de overheid.”

De meeste oppositiepartijen zijn kritisch voor Weyts’ voorstel, maar ook zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering reageren niet bepaald enthousiast.

Cd&v: ‘Geen goed idee’

“We moeten ouders en kinderen stimuleren om goed Nederlands te leren, bijvoorbeeld door drempels naar het vrijetijdsaanbod te verlagen”, reageert cd&v-minister van Jeugd Benjamin Dalle. “Wie straffen oplegt, zal de (oefen)kansen van kinderen eerder verkleinen dan vergroten. Niet in het belang van het kind.”

Ingrijpen op de kinderbijslag of het groeipakket, is volgens minister van Welzijn Hilde Crevits niet de juiste aanpak. “Ouders financieel straffen omdat hun kleuter niet slaagt voor een test, is geen goed idee. Het zal de kwetsbaarheid en taalachterstand vergroten. Het Groeipakket is er net om ouders én kinderen meer kansen te geven”, klinkt het.

We moeten ouders en kinderen stimuleren om goed Nederlands te leren, bijvoorbeeld door drempels naar het vrijetijdsaanbod te verlagen. Wie straffen oplegt, zal de (oefen)kansen van kinderen eerder verkleinen dan vergroten. Niet in het belang van het kind. https://t.co/9ny9tRecih — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) 17 januari 2023

Open Vld: ‘Nederlands is belangrijk, vrijheid ook’

Een gelijkaardig geluid bij coalitiepartner Open Vld. “Thuis spreek je hoe je wil, zeg je wat je wil in de taal die jij kiest”, zegt Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten op Twitter. “Ik pas voor een samenleving die boetes geeft als moeders of vaders met hun kinderen een taal spreken die de staat niet bevalt. Nederlands is belangrijk, vrijheid ook.”

Gwendolyn Rutten. Beeld BELGA

Groen: ‘Stok om ouders te slaan’

Ook Groen, in het Vlaams Parlement oppositiepartij, is geen voorstander van repressieve maatregelen. “Elk kind in dit land heeft recht op kindergeld. De minister hoort daar geen eigen voorwaarden voor te gaan verzinnen”, zegt Nadia Naji. Volgens de covoorzitster ontloopt de minister zijn verantwoordelijkheid en schuift hij de gevolgen daarvan af op de ouders. “In plaats van de nodige steun te voorzien voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zoekt de minister nu een stok om de ouders te slaan. Ongehoord.”

Nadia Naji. Beeld Photo News

Vooruit: ‘Verwacht meer sérieux’

“Minister Weyts zou beter de problemen aanpakken in plaats van elk jaar opnieuw met de vinger te wijzen”, reageert Hannelore Goeman, fractieleidster voor Vooruit. “Het is de taak van de Vlaamse regering om te zorgen voor een sterk taalbeleid dat elk kind alle kansen geeft om onze taal goed te leren, ook als ze die thuis niet horen. Geef leerkrachten bijvoorbeeld meer tijd en middelen om Nederlands te oefenen in de klas. Ik verwacht meer sérieux van minister Weyts dan dit.”

Hannelore Goeman. Beeld BELGA

PVDA: ‘Symboolpolitiek’

PVDA-parlementslid Kim De Witte verwijt Weyts “pure symboolpolitiek”. “De taaltesten gingen dienen om kleutertjes vooruit te helpen, maar ze zijn nog niet ingevoerd of Ben Weyts wil ze al gebruiken om ouders te bestraffen. Want ja, daar gaat het Nederlands mee vooruitgaan...”, tweet De Witte.

Vlaams Belang: ‘Uitkeringen ontnemen’

Vlaams Belang is wel voorstander van een repressieve aanpak. Zo pleit de partij ervoor om “sociale voordelen en uitkeringen te ontnemen als ouders geen inspanningen willen doen om het Nederlands onder de knie te krijgen”. Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) vindt dat er ingegrepen moet worden en zal Weyts hierover ondervragen.