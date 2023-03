‘Niemand vindt dit leuk’: Ventilus krijgt 21 kilometer aan nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn in West-Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft een akkoord over het traject van Ventilus, de omstreden hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. De nieuwe luchtlijn zal komen langs de snelweg E403 tussen Izegem en Torhout (17 kilometer) en in Lendelede (4 kilometer).

In haar persbericht benadrukt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdagmiddag dat er alles aan gedaan is om de hinder van Ventilus te beperken. Met dit traject komt er “geen centimeter” hoogspanningslijn boven kinderopvangen en scholen, schrijft ze.

De Ventilus-verbinding moet dienen om de elektriciteit opgewekt door de nieuwe windmolenparken in de Noordzee te vervoeren en het West-Vlaamse hoogspanningsnet te versterken. In totaal gaat het om 73 kilometer. Een deel wordt ondergronds getrokken, een deel maakt gebruik van het bestaande stroomnet. Maar er zal dus ook 21 kilometer aan nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn komen.

Omwonenden langs het geplande traject van de nieuwe ‘luchtlijn’ maken zich al jaren zorgen om de mogelijke gezondheidseffecten, een verpest landschapsbeeld en een daling in waarde van hun eigendommen. Ze eisen dat de hoogspanningslijn volledig ondergronds wordt gelegd. Maar dat ziet de Vlaamse regering niet zitten.

Volgens een rapport van intendant Guy Vloebergh is een ondergronds project zo goed als onhaalbaar. In totaal zal 10 kilometer van Ventilus ondergronds komen te liggen – vooral in Zedelgem, Zeebrugge en Izegem.

“Niemand vindt deze beslissing leuk, maar mensen nog langer in onzekerheid laten zitten was voor mij geen optie”, benadrukt Demir. “Er is intussen lang genoeg gestudeerd, het dossier moet nu verder. Voor de betrokken eigenaars vragen we een uitgebreide compensatieregeling aan de federale overheid. Ook voor getroffen bedrijven wordt in flankering voorzien.”

Ongeveer tachtig gebouwen zijn gelegen nabij de nieuwe luchtlijn. Nog eens honderd gebouwen liggen nabij bestaande hoogspanningslijnen die voor Ventilus versterkt moeten worden.

Actievoerder Lieven Devos. Beeld Tim Dirven

Gezondheid

Het onderzoek naar de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van de magnetische velden rond hoogspanningslijnen steunt op twee internationale studies, een uit 2002 en een uit 2010.

Hieruit blijkt dat er een statistisch verband is tussen kinderleukemie en wonen in de onmiddellijke nabijheid van hoogspanningslijnen. Al is het belangrijk om te zeggen dat er geen oorzakelijk verband is aangetoond. We weten niet zeker dat het magnetisch veld rond hoogspanningslijnen het risico op kinderleukemie vergroot. Misschien speelt er iets anders.

Voor volwassenen heeft de wetenschap momenteel geen overtuigend verband – statistisch en dus evenmin oorzakelijk – vastgesteld tussen een ziekte en wonen bij hoogspanningslijnen wanneer de blootstellingslimieten niet overschreden worden. Sowieso kondigt de Vlaamse regering aan dat ze strenge stralingsnormen zal invoeren om het risico voor de gezondheid van wie nabij een hoogspanningslijn woont te beperken.

De vraag vanuit de West-Vlaamse werkgeversorganisaties om het bedrijventerrein langs de E403 in Izegem te ontzien via een ondergrondse hoogspanningsverbinding is onhaalbaar volgens de Vlaamse regering.

“Er zou op deze locatie een open sleuf gegraven moeten worden van de grootteorde van de uitgraving van het Albertkanaal, waardoor tijdens de werken die meer dan twee jaar duren ook een spoorweg, straten en het op- en afritten en de toegang tot het nieuwe ziekenhuis van Roeselare onmogelijk wordt”, stelt Demir.