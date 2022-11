Nicole Josy (76), van Nicole en Hugo, is overleden

Nicole Josy zou volgens haar management overleden zijn na een val. “Ze heeft zich misstapt op een klein trapje en is op haar hoofd gevallen”, klinkt het. “Ze is dus niet aan haar ziekte overleden.”

Vorig jaar kreeg Nicole te horen dat ze de ziekte van Alzheimer heeft. “Gisteren kreeg het gevoel dat al een tijd in mij – of beter gezegd in ons – sluimerde, een naam. De herinneringen in het hoofd van Nicole zullen voor altijd vager worden, ze zullen verdwijnen in de nevelen van de voortschrijdende tijd”, zo staat het in de epiloog van hun boek Goeiemorgen, morgen, dat dit jaar verscheen naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Nicole Josy vormde decennialang een muzikaal duo met haar echtgenoot, Hugo Sigal. Hun bekendste hit is ongetwijfeld ‘Goeiemorgen, morgen’, waarmee ze in 1971 zouden gaan deelnemen aan het Songfestival. Door ziekte kon het koppel niet zelf afreizen naar Dublin, maar het lied kreeg meteen een plek in het collectief geheugen van Vlaanderen.

Twee jaar later waagden ze opnieuw een poging, deze keer met ‘Baby baby’. Opnieuw een hit in Vlaanderen, maar op het Europese podium zouden ze als laatste eindigen. Hun outfits en danspasjes gingen wel over de tongen.

Later zouden Nicole en Hugo vooral optreden op cruisereizen.

In 2014 kondigde het koppel aan het jaar erna te stoppen met optreden. “Jammer, maar Nicole ziet het niet meer zitten”, zei Hugo toen. “Optreden doet ze nog graag, maar de verplaatsingen, al die telefoontjes. Nee, ons Colleke heeft het gehad met al dat gedoe. Ze kan dat niet meer aan.”

Hugo bleef wel nog actief in de showbizzwereld, zonder Nicole dan. Zij vergezelde haar echtgenoot wel overal.