Nicole de Moor volgt Sammy Mahdi op als nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Geen Nathalie Muylle, Nawal Farih of Els Van Hoof. De voorbije weken circuleerden in de Wetstraat een vijftal namen als mogelijke vervanger van Sammy Mahdi als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Maar niet die van Nicole de Moor, de oud-kabinetschef van Mahdi.

De 38-jarige de Moor, die uiteindelijk 88 procent van de stemmen achter zich kreeg op een vergadering van de partijraad, behaalde een rechtendiploma aan de Universiteit Gent en een Master of Laws aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte onder andere voor het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) en ontpopte zich daarna als migratiespecialiste op de kabinetten van Kris Peeters, Nathalie Muylle en Koen Geens.

“Ze is dé migratie-expert in de Wetstraat”, zegt Mahdi, die haar op de partijraad omschreef als ‘een warme Margaret Thatcher’. Voor hem is ze ook het bewijs dat de partij blijft investeren in jong talent en vernieuwing. “Le nouveau cd&v est arrivé.”

Met de aanstelling van de Moor is de stoelendans bij cd&v compleet. Begin mei kondigde Joachim Coens zijn vroegtijdig vertrek als voorzitter aan, na een voor de partij desastreuze peiling. Enkele dagen later trok ook minister van Welzijn Wouter Beke de deur achter zich toe. Jo Brouns werd vervolgens in de Vlaams regering getakeld, terwijl Sammy Mahdi afgelopen weekend verkozen werd tot nieuwe partijvoorzitter. Hij was de enige kandidaat.

De aanstelling van Brouns zette wel kwaad bloed bij de partijgeledingen. Zij eisten dat de post van staatssecretaris zou gaan naar een vrouw uit de Kamer. Dat leverde een shortlist van vijf namen op: oud-minister Nathalie Muylle, migratie-experte Nahima Lanjri, Nawal Farih, Leen Dierick en Els Van Hoof. Intussen werd er binnen de partij ook al wel naar de Moor gekeken, maar dat leek Mahdi intern niet te kunnen verkopen.

Binnen cd&v is lang getwijfeld wie de meest geschikte opvolger zou zijn. Eén van de denkpistes was om de jonge Farih - die bij de christendemocraten al langer naar voren geschoven wordt als aanstormend talent - twee jaar voor de verkiezingen te lanceren op een erg zichtbaar departement. Dat zou cd&v in 2024 een nieuwe Limburgse stemmentrekker kunnen opleveren.

“Ontgoocheld ben ik niet”, zegt Farih. “Het departement Asiel & Migratie ligt heel ver af van mijn expertise op volksgezondheid. Met Nicole de Moor zit het juiste profiel op het juiste departement: een jonge vrouw die haar dossiers door en door kent. Voor een beleidspartij als cd&v is dat belangrijker dan zomaar wat vinkjes afvinken.” Door haar komst zal de federale regering bovendien voor het eerst meer vrouwen dan mannen tellen.

Met een bedachtzame dossiervreter als de Moor maakt de partij een veiliger keuze, dan met een onervaren Kamerlid dat zich meteen in de kijker moet werken. Onder meer de PS en de groenen staan vermoedelijk klaar om de nieuwe staatssecretaris het leven lastig te maken. Vanuit de oppositie zal ook Theo Francken (N-VA) de messen al geslepen hebben. “Je weet dat Sammy’s vervanger meteen uitgedaagd zal worden. Ook buiten de regering: bij iedere nieuwe staatssecretaris krijg je een nieuwe hongerstaking. Je hebt iemand nodig die daarmee om kan gaan,” aldus een partijtopper.

Met de Moor, een migratie-experte die het departement op haar duimpje kent, wordt dus voor die optie gekozen. Voor cd&v zelf is het ook een teken dat Sammy Mahdi als partijvoorzitter zijn eigen koers wil varen, wars van de druk die door allerlei geledingen en afdelingen wordt uitgeoefend.

De vraag is wel hoeveel ruimte Mahdi zal laten aan de Moor. In regeringskringen wordt de keuze voor zijn kabinetschef gezien als een manier voor Mahdi om de touwtjes van het departement vanop afstand in handen te houden. Ook binnen cd&v wordt de benoeming gezien als een signaal dat er niet gemorreld zal worden aan de huidige koers onder Mahdi.

Hoewel de Moor in Anderlecht woont, is ze afkomstig uit Sint-Gillis-Waas. Volgens de partij zal ze “op korte termijn” opnieuw verhuizen naar haar thuisprovincie Oost-Vlaanderen. Afgezien van kopstuk Vincent Van Peteghem kan de partij daar nog wel een extra boegbeeld gebruiken.

Opvangcrisis

Een rustige start zal de Moor alvast niet gegund zijn. Sammy Mahdi laat zijn departement achter terwijl het alle hens aan dek is. De nieuwe staatssecretaris mag woensdag meteen aanschuiven op een vergadering van het kernkabinet om antwoorden te zoeken op de opvangcrisis. Al maandenlang kampt ons land met een acuut tekort aan opvangplaatsen. Het gevolg is dat Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers, dit jaar al meer dan 700 keer via de rechtbank gedwongen moest worden iemand een opvangplaats te geven.

Mahdi heeft zich altijd sterk gemaakt dat de oplossing voor het probleem bij Europa ligt. Talloze mensen die hier asiel aanvragen, zijn op doorreis vanuit een ander land. Binnen Europa is afgesproken dat zij terug naar dat land moeten om daar opvang te krijgen. Mahdi mag technisch gezien wel gelijk hebben, het verandert weinig aan het feit dat iedere dag handenvol asielzoekers op straat belanden omdat de opvangcapaciteit verzadigd is.