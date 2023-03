Ngadeu en AA Gent kunnen geen neen zeggen tegen aanbieding uit China

Beijing Guoan toonde al enkele maanden interesse. De Chinese voetbalclub, met de Nederlandse coach Stanley Menzo, wilde Michael Ngadeu (32) in februari meteen overnemen en zwaaide met een niet te weigeren voorstel. Al snel had hij een persoonlijk akkoord met Guoan, maar AA Gent hield het been stijf. Zij wilden hun sterkhouder niet verliezen in deze fase van het seizoen.

Ngadeu kon echter makkelijk onder zijn aflopende contract uit. Hij had een clausule, waardoor hij transfervrij mocht vertrekken mits het betalen van een opstapvergoeding gelijk aan zijn resterende loon. De Kameroener zette druk, want in China kon hij de financiële slag van zijn leven slaan. Het dwong AA Gent ertoe een deal te vinden met Beijing Guoan. Het transferbedrag en het wegvallen van zijn loon zou de club uiteindelijk een klein miljoen opleveren.

Meeste speelminuten

Coach Hein Vanhaezebrouck zal vloeken. Met nog vier wedstrijden in de reguliere competitie en de kwartfinales in de Conference League voor de boeg vertrekt zijn defensieve leider. Ngadeu liet al eens een steek vallen door een slechte inspeelpass, maar was wel de meest secure verdediger. Sterke beer, rots in de branding. Terwijl de jongens naast hem (Torunarigha, Okumu, Piatkowski of Godeau) blessureleed kenden, bleef de Kameroener altijd inzetbaar. Hij is de Buffalo met de meeste speelminuten dit seizoen.

Zijn uitgaande transfer brengt kopzorgen met zich mee. Kamil Piatkowski moest geblesseerd afhaken voor de Poolse nationale ploeg en zou nog niet fit zijn. Hopelijk heeft de interlandbreak Jordan Torunarigha en Joseph Okumu deugd gedaan, want ook zij sukkelden met kwaaltjes. Die twee zullen, samen met Piatkowski, het nieuwe trio vormen achterin, met de nog geblesseerde Bruno Godeau en eventueel Nurio als back-ups.

De spoeling wordt in elk geval erg dun en AA Gent kan pas komende zomer een vervanger aantrekken voor Ngadeu. Onderschat diens rol naast het veld ook niet. De Kameroener, een intelligent man, was de leider van de Afrikaanse jongens binnen de ploeg.

Ngadeu speelde sinds juli 2019 bij de Buffalo’s, die hem voor 4,5 miljoen euro weghaalden bij Slavia Praag. Hij speelde 170 matchen en scoorde tien keer voor AA Gent. De bekerwinst van vorig seizoen was het als hoogtepunt. “Ik beleefde hier fantastische jaren”, reageerde hij op de clubwebsite. “De club is familie geworden en ik wil iedereen bedanken, zeker de supporters. Het is dus met wat spijt dat ik vertrek, maar dat is het leven. Ik hoop dat de ploeg in de top vier finisht en zo ver mogelijk raakt in Europa.”