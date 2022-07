New York roept noodtoestand uit om apenpokken

Waarom is de noodtoestand uitgeroepen?

New York verklaarde donderdag apenpokken al tot een direct gevaar voor de volksgezondheid. Door de noodtoestand, die in elk geval tot 28 augustus duurt, kan men meer groepen mensen te vaccineren tegen apenpokken. Zo komen nu ook apothekers, vroedvrouwen en medewerkers van hulpdiensten in aanmerking voor vaccinatie. Ook wordt de registratie van ziektegevallen verbeterd, zodat de gezondheidsautoriteiten sneller kunnen reageren.

De stad San Francisco voerde donderdag al de noodtoestand in, een stap die New York nu volgt.

Hoeveel mensen zijn getroffen?

Vrijdag stond de teller in New York op 1.383 besmettingen. Volgens gouverneur Kathy Hochul is dat een kwart van het totaal aantal besmettingen in de Verenigde Staten. Dat ligt in lijn met de cijfers die de federale gezondheidsdienst CDC bekendmaakte. De CDC meldde dat in de Verenigde Staten inmiddels ruim 4.900 gevallen van apenpokken zijn gemeld.

Eerder deze week lieten de autoriteiten weten dat New York 110.000 extra dosissen van het apenpokkenvaccin zou krijgen van de federale overheid. 80.000 daarvan gaan naar New York City.

Wat adviseert de WHO?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft eerder deze week vanwege de snelle verspreiding van het apenpokkenvirus het hoogste waarschuwingsniveau gegeven. De organisatie adviseert mannen die seks hebben met mannen en meerdere sekspartners hebben om het bed met minder mensen te delen, om zo het risico op infectie te verminderen.