Netwerk mensensmokkelaars met Chinese prostituees opgerold in Brussel

De Alhambrawijk in het centrum van Brussel heeft al jaren een kwalijke reputatie. Buurtbewoners klagen er over de overlast die de prostitutie met zich meebrengt. Vorig jaar zagen ze hoe er plots veel prostituees van Aziatische origine opdoken in de wijk. Het buurtcomité drong aan op actie. De inval van de politie is daar een antwoord op.

In totaal zou de politie op 26 adressen zijn binnengevallen in de wijk, zo weet De Standaard. Er zouden 25 verdachten zijn opgepakt. Daarnaast trof men 20 mogelijke slachtoffers aan. Inmiddels zijn zij opgevangen in een gespecialiseerd hulpcentrum.

Volgens het federaal parket hebben alle slachtoffers en 22 van de 25 verdachten de Chinese nationaliteit. Drie verdachten hebben de Belgische nationaliteit.

Ook zijn er invallen geweest in Antwerpen, Charleroi, Leuven en Neufchâteau. In een persbericht schreef het federaal parket dat het aantal sekswerkers in België sinds enkele jaren toeneemt. “De federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen startte daarom een onderzoek naar een criminele organisatie die Chinese vrouwen overbracht naar Europa en hen dwong zich te prostitueren.”

De vrouwen zouden zijn geronseld in China, met als doel hen naar Europa te brengen. De Standaard schrijft dat de klanten van de vrouwen werden gerekruteerd via online advertenties en bij hotels en vakantieverblijven. Via gespecialiseerde websites konden zij afspraken met de vrouwen inplannen.