▶ Netflix lost officiële trailer van spin-off ‘That ‘90s Show’, met onder anderen Ashton Kutcher en Mila Kunis

Kunis en Kutcher waren in de originele komedieserie te zien als het stel Michael Kelso and Jackie Burkhart. Daarnaast bestaat de originele cast uit onder anderen Laura Prepon (die Donna Pinciotti speelde), Topher Grace (Eric Forman) en Wilmer Valderrama (Fez).

‘That ‘90s Show’ speelt zich af in 1995 en draait om Leia Forman, de dochter van Eric en Donna, die haar grootouders bezoekt. Wanneer de serie uitkomt, is nog niet bekend.

‘That 70's Show’ was in 1998 voor het eerst op televisie. Van de serie, over een groep tieners die opgroeiden in een stadje in Wisconsin, zijn in totaal acht seizoenen gemaakt.

In 2002 probeerde zender FOX al eens een vervolg op de reeks in gang te zetten: ‘That ‘80s Show’. Na één seizoen werd de serie echter al van de buis gehaald, wegens slechte kijkcijfers.

Het eerste seizoen van That ’90s Show zal bestaan uit tien afleveringen die vanaf 19 januari 2023 verschijnen op de streamingdienst Netflix.