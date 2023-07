Net geen twee op twee: Lotte Kopecky moet meerdere erkennen in Liane Lippert maar behoudt haar gele trui

Een Belgische in het geel. De tweede etappe in de Tour des Femmes was een hoogdag voor het vrouwenwielrennen in ons land. Hamvraag was of Kopecky kon overleven in een heuveletappe naar Mauriac.

Onderweg heel wat plotwissels. Williams en Ludwig maakten vooraan lang de dienst uit, terwijl ook Van de Velde en Kastelijn zich toonden in de pre-finale. De hellingen van tweede, derde en vierde categorie zorgden vanzelf voor schifting.

Kopecky bleef in de buik van het uitgedunde peloton rustig overleven, dat terwijl wereldkampioen Van Vleuten bergop even tegen de grond ging. De Nederlandse keerde zonder problemen terug.

Alles zou gespeeld worden op de drie kilometer lange Côte de Trébiac. De afdaling daarnaartoe lag er spekglad en gevaarlijk bij. Confalonieri en Van Agt maakten lelijke schuivers, Kopecky bleef overeind en zo ook gespaard van miserie.

Aan de voet schudde Niewiadoma meteen stevig aan de boom. Alle grote namen moesten mee, afscheiding kwam er nooit. Ook een uitval van Reusser werd teniet gedaan. Het zou een sprint met een vrouw of twintig worden.

Iets dat Kopecky uiteraard op het lijf geschreven was. Vollering leidde het eindschot van onze landgenote in, maar mede door een leegloper achteraan kon Lippert er nog over. Persico werd derde. Kopecky blijft uiteraard leidster in het algemene klassement.