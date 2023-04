‘Net als een Romeinse keizer’: ‘Tafel van Vier’ vraagt gasten om te stemmen over lot van Olivier Vandecasteele

In ‘De Tafel van Vier’, de dagelijkse talkshow met Gert Verhulst die te zien is op Play4, vond gisteren een bizar moment plaats. Op een bepaald moment vroeg presentator Verhulst aan de gasten of Olivier Vandecasteele, de Belg die al meer dan een jaar vastgehouden wordt in Iran, geruild moet worden voor de Iraanse terreurveroordeelde Assadollah Assadi. De gasten konden stemmen over de kwestie met behulp van bordjes waar ‘ja’ en ‘nee’ op stond. Zo stemde kerkjurist en voormalig rector van de KU Leuven Rik Torfs bijvoorbeeld tegen en arbeidseconoom Stijn Baert vóór.

Op sociale media wordt alvast verontwaardigd gereageerd. Zo schrijft viroloog Marc Van Ranst op Twitter: “Wat je absoluut wil vermijden is daar te zitten als een Romeinse keizer en met je duim naar beneden NEE te stemmen.”

Het beste zou geweest zijn om zulke stemming met JA en NEE bordjes nooit te organiseren, of (als gast) geen enkel bordje omhoog te steken.



De tweede enigszins eerbare keuze zou geweest zijn om JA te antwoorden. OK, je herleidt een ingewikkelde zaak tot een spelletje maar je…

Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent, tweette dan weer: “Het grootste probleem is m.i. niet dat sommigen de vraag met ‘NEE’ beantwoorden. Het grootste probleem is dat alle panelleden vinden dat de vraag bordjesgewijs met een simpel ‘JA’ of ‘NEE’ kán worden beantwoord. Verkleutering tot niets meer overblijft...”

Het grootste probleem is m.i. niet dat sommigen de vraag met 'NEE' beantwoorden. Het grootste probleem is dat alle panelleden vinden dat de vraag bordjesgewijs met een simpel 'JA' of 'NEE' kán worden beantwoord. Verkleutering tot niets meer overblijft... #DeTafelVanVier https://t.co/WFgqqfyk7h — Rik Van de Walle (@rvdwalle) 27 april 2023

Onevenwicht

De Belgische humanitaire hulpverlener Olivier Vandecasteele werd op 24 februari 2022 in Iran opgepakt en in januari dit jaar veroordeeld tot 40 jaar celstraf. Nadat België Iran officieel vroeg om het verdrag over de overbrenging van gevangenen te gebruiken dat tussen de twee landen werd afgesloten en sinds vorige week in voege is, doet ook Iran een beroep op het verdrag voor de terugkeer van terreurveroordeelde Assadollah Assadi.

Omdat het gaat om onderhandelingen met een islamistisch regime over een terreurveroordeelde, voor een onschuldige Belg, ligt het woord ‘ruil’ gevoelig voor de Belgische regering. Zo’n onevenwicht is er echter wel vaker bij een gevangenenruil.