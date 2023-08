Negen op de tien handelszaken verkopen alcohol aan minderjarige mystery shoppers

Het is voor het eerst dat de administratie minderjarige ‘mystery shoppers’ inzet, legt het hoofd van de Inspectie Consumptieproducten, Paul Van den Meerssche, uit. De aanpak werd overgenomen uit Nederland en Frankrijk. “De resultaten zijn ronduit ontluisterend”, zegt Van den Meerssche.

“Meer dan 70 procent van de gecontroleerde handelszaken verkocht probleemloos tabaksproducten aan onze mystery shoppers. Bij de verkoop van ­alcohol is het zelfs nog veel erger. Bijna 90 procent gaat in de fout. En opvallend: met 70 procent inbreuken doen de nachtwinkels het nog het best.”

Voorlopig geen boetes

“Normaal riskeren die winkeliers allemaal een boete tussen 200 en 24.000 euro. Bij herhaaldelijke overtredingen zelfs tijdelijke sluiting”, zegt Van den Meerssche. “Maar tijdens deze campagne schrijven we geen boetes uit. We willen vooral sensibiliseren.”

Al zou de kans groot zijn dat de campagne herhaald wordt. Mogelijk worden dan wel boetes uitgeschreven. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de inzet van mystery shoppers tegen de verkoop van tabak en alcohol aan jongeren namelijk uitbreiden.

“Ik laat onderzoeken wat er nodig is om mystery shoppers niet enkel in te zetten ter sensibilisering. Maar ook als effectief controlemiddel om handelaars in overtreding te beboeten”, zegt hij in een reactie op het hoge aantal vastgestelde inbreuken. De cijfers tonen volgens hem ook dat het goedgekeurde alcohol- en ­tabaksplan broodnodig zijn.