Negen doden en meer dan honderd gewonden bij explosie vuurwerkdepot in Thailand

“Een depot waar vuurwerk gestockeerd lag in Sungai Kolok, is deze namiddag ontploft, de laatste balans wijst op negen doden en 115 gewonden”, aldus gouverneur Sanan Pongaksorn.

De explosie lijkt te zijn veroorzaakt door laswerkzaamheden in het gebouw, dat in aanbouw was. “De brand is momenteel onder controle”, bevestigt de gouverneur nog. Volgens de Thaise televisiezender PBS zijn ongeveer vijfhonderd woningen in de stad beschadigd door de explosie.

Beeld AFP

Beeld AFP