Nieuws Update

Neergeschoten man uit auto gegooid in centrum Antwerpen, politie onderzoekt link met incident aan nachtclub Ikon

De omgeving waar de man werd gevonden is volledig afgesloten. Beeld Marc De Roeck

Ter hoogte van de Melkmarkt, vlak bij de Antwerpse Grote Markt, is zondag omstreeks 6 uur een neergeschoten man aangetroffen op straat. Het slachtoffer werd uit een auto gegooid en verkeert in levensgevaar. Intussen wordt onderzocht of er een verband is met een incident aan nachtclub Ikon, waar een man uit het water moest gered worden.