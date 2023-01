Neef van Black Lives Matter-oprichtster overleden nadat Amerikaanse politie hem meermaals taserde

Eerder deze maand, op 3 januari, veroorzaakte de 31 jarige Keenaan Anderson een auto-ongeluk in Los Angeles. Toen de politie ter plaatse kwam, vroeg Anderson aanvankelijk om hulp. Hij betuigde zijn spijt en zei de botsing niet gewild te hebben, zo blijkt uit beeldmateriaal van de bodycams van de agenten.

Maar de sfeer werd grimmiger toen Anderson tegen de muur werd gedwongen en uiteindelijk probeerde te vluchten omdat hij het gedrag van de agenten niet vertrouwde. Meerdere agenten zetten de achtervolging in op de motor en dwongen hem op de grond. Anderson riep meerdere malen “Ze proberen me te vermoorden, zoals George Floyd” toen agenten hun lichaamsgewicht op zijn nek plaatsten om hem in bedwang te houden en dreigden hem te taseren. Dat gebeurde daarna ook meermaals, waarvan minstens een keer een halve minuut aan een stuk.

Anderson werd naar het ziekenhuis gebracht voor medische hulp na de stroomstoten van de taser. Hij overleed daar 4,5 uur later aan een hartstilstand. Hij was in Californië op bezoek maar woonde in Washington D.C., waar hij leerkracht Engels was. Hij laat een kind na.

‘Vreesde voor zijn leven’

“Mijn neef vroeg om hulp maar kreeg die niet. Hij werd vermoord”, zegt Patrisse Cullors aan The Guardian na het bekijken van de bodycambeelden. Zij is een van de oprichters van de Black Lives Matter-beweging die ontstond na de dood van George Floyd door een politieagent. “Mijn neef vreesde voor zijn leven. Hij maakte de afgelopen tien jaar deel uit van een beweging tegen het doden van zwarte mensen. Hij wist wat er op het spel stond en probeerde zichzelf te beschermen, maar niemand was bereid dat te doen.”

De politie van Los Angeles spreekt niet van een ‘doodslag’ maar van ‘dood in hechtenis’. Volgens politiechef Michel Moore gedroeg Anderson zich vreemd en schortte er iets aan zijn “mentale toestand”, waarmee hij insinueert dat Anderson onder invloed van drugs was. Een formele doodsoorzaak is niet vastgesteld, ondanks kritiek van de advocaten van de familie.

In een verklaring aan de pers betwist Moore ook dat het gebruik van de tasers de doodsoorzaak is. “Het is onduidelijk welke rol de fysieke strijd met de officieren en het gebruik van de taser speelde bij zijn ongelukkige dood.”

De familie van Anderson neemt daar geen genoegen mee. “Het was een verkeersongeluk. In plaats van hem te behandelen als een mogelijke crimineel, zou de politie meteen een ziekenwagen moeten bellen”, aldus Cullors.

10 procent van alle dodelijke incidenten door tussenkomst van de politie in de Verenigde Staten begint bij een verkeersongeluk. Vorig jaar was het dodelijkste jaar voor politiegeweld sinds het begin van de tellingen in 2013 en in de eerste weken van dit jaar heeft de politie van Los Angeles al drie mensen neergeschoten met dodelijke afloop.