Nederlandse vrouw die verdachte vergezelde bij poging tot Miss België-aanslag is vrijgelaten

Peter C. uit Lommel werd zaterdag rond 17.30 uur opgepakt in De Panne. Volgens het federaal parket had hij waarschijnlijk de intentie om een aanslag te plegen tijdens de verkiezing van Miss België. Die verkiezing vond plaats in het Proximus Theater in Plopsaland en ging uiteindelijk met ruim een uur vertraging van start. C. was in het bezit van twee vuurwapens en een kogelwerende vest. Hij had op dat moment twee tickets voor de missverkiezing, voor zichzelf en voor een Nederlandse vriendin die samen met hem in de wagen zat.

Aanvankelijk was er nog onduidelijkheid over de rol van de vrouw, maar ze is nu weer op vrije voeten en wordt niet in verdenking gesteld. C. zelf werd zondag al onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor poging tot terroristische moord. Hij verschijnt donderdag in Brugge voor de raadkamer.

Volgens Walter Van Steenbrugge, de advocaat die Peter C. verdedigt, is er van een verijdelde aanslag geen sprake. “Niets, niets, niets wijst erop dat mijn cliënt ook maar enigszins de bedoeling had om een misdrijf te plegen, laat staan een terroristische aanslag.”