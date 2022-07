Nederlandse verdachte (25) opgepakt nadat 53-jarige man in water werd gegooid en verdronk in Gent

De 25-jarige verdachte is gearresteerd en verhoord in het Nederlandse Breda. Er wordt om zijn uitlevering gevraagd. Zondag had de onderzoeksrechter op basis van de eerste vaststellingen al de internationale samenwerking met Nederland opgestart.

Het lichaam van Hakim Mutyaba (53) werd zondagochtend gevonden in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent. Hij zou daar levend in gegooid zijn en vervolgens verdronken. Dat bevestigen de autopsieresultaten van maandag, zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Het parket hield alle hypotheses open, maar ging meteen uit van een verdacht overlijden. Het labo deed een plaatsonderzoek en ook het parket, de onderzoeksrechter en een wetsgeneesheer kwamen ter plaatse. Camerabeelden werden eveneens onderzocht.

Zondagnamiddag bleek dan dat er aanwijzingen waren dat Mutyaba in het water is gegooid. Een autopsie heeft die hypothese nu bevestigd. Meer details over het voorval kunnen voorlopig niet worden gegeven.

Hakim Mutyaba (53) overleed zondag aan de Lousbergskaai tijdens de Gentse Feesten. Beeld Wannes Nimmegeers/RV

Op camerabeelden zou wel te zien zijn dat drie mannen met wie Mutyaba op weg was naar huis, het slachtoffer plots vastgrepen en over de brug bij de Lousbergskaai gooiden. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Toen bleek dat de vijftiger niet kon zwemmen en niet meer bovenkwam, zetten de verdachten het op een lopen.

‘Neem je verantwoordelijkheid’

“Waarom moest dit gebeuren?”, vraagt Mutyaba’s ex-vrouw zich af in Het Laatste Nieuws. “Hij deed geen vlieg kwaad. Na de moeilijke weg die hij had afgelegd om hier een beter leven te hebben (de man vluchtte jaren geleden uit Oeganda, red.) , is hij nu op zo’n domme manier vermoord. Misschien was het een grap, maar help dan als het misloopt, of neem je verantwoordelijkheid.”

“Hoe dom is het om te denken dat je iemand voor de grap in het water kunt gooien?”, zegt een tante van het slachtoffer in De Standaard. “Stonden zij er nooit bij stil dat hun slachtoffer een man met een familie is, met kinderen? Wij blijven met de pijn achter.”

Maandag werd in het Gentse nog een levenloos lichaam uit het water gehaald, in de buurt van het Houtdok. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Volgens Het Laatste Nieuws zou er in dit geval geen rechtstreekse link zijn met de Gentse Feesten. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht.