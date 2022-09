Nederlandse prinses Amalia en premier Rutte in vizier van ‘Mocro-maffia’

Uit nieuwe signalen blijkt dat kopstukken van de zogenaamde Mocro-maffia, een verzamelnaam voor een aantal criminele organisaties die cocaïne dealen vanuit de havens van Antwerpen en Rotterdam, het op prinses Amalia zouden hebben gemunt.

De kroonprinses zou volgens de Nederlandse krant tijdelijk niet verblijven in haar studentenhuis, waar ze nog maar enkele weken geleden introk. Ze zou voorlopig weer bij haar ouders in Paleis Huis ten Bosch verblijven. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) geeft verder geen commentaar op vragen over de beveiliging van de prinses. Ook premier Mark Rutte zou extra beveiliging krijgen.

Innig contact

Daarnaast is justitie bezorgd over innige contacten tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., die een levenslange gevangenisstraf uitzit wegens de moord op cineast Theo van Gogh in 2004. De twee zaten bij elkaar gedetineerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in het Nederlandse Vught.

Mohammed Bouyeri en Ridouan Taghi die vanuit de gevangenis brieven schrijven aan elkaar. Brieven waarvan de inhoud en intentie haast niet te duiden is. Laat het tot je doordringen.



Omdat de contacten volgens justitie te innig waren, werd B. overgeplaatst. Sindsdien sturen de twee brieven met Koranverzen naar elkaar, waarin volgens justitie mogelijk gecodeerde boodschappen zijn verwerkt. Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) eist onmiddellijk ingrijpen van de minister en wil dat de briefwisseling wordt gestopt.