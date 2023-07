Nederlandse premier Mark Rutte kondigt ‘met gemengde gevoelens en niet zonder emotie’ vertrek uit politiek aan

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kabinetsval en de ontstane politieke crisis. Mark Rutte zei in zijn verklaring dat hij stopt als lijsttrekker van de VVD en de politiek verlaat. Vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer klonk rumoer nadat hij zijn verklaring had gegeven. Volgens de liberale premier in lopende zaken is er de afgelopen dagen veel gespeculeerd over zijn beweegredenen om de stekker uit de regering te trekken. Hij wil daarom benadrukken dat zijn rol “volkomen ondergeschikt is”.

Verder ging Rutte in zijn korte verklaring nog in op hoe volgens hem de val van zijn regering tot stand kwam. “Alle partijen zijn tot het uiterste gegaan, maar soms is de wil om er samen uit te komen, hoe sterk ook, onvoldoende. Die conclusie hebben partijen met pijn in het hart moeten trekken. Het is betreurenswaardig dat we als kabinet niet verder gaan”, zei Rutte.

“Bij verkiezingen moet je je iedere keer weer afvragen: wat is nou verstandig”, zei Rutte in de wandelgangen van de Tweede Kamer tijdens de schorsing van het debat. Hij verklaarde zijn besluit om de politiek te verlaten “met gemengde gevoelens en niet zonder emotie” te hebben genomen. “Mijn partij wil graag dat ik doorga en ik houd zielsveel van die club en voel me ook enorm door hen gesteund. Maar ik heb toch de afweging gemaakt dat het goed is om nu te stoppen.”

‘Nooit een goed moment’

“Zo’n situatie komt nooit op een goed moment, ook nu niet”, klonk het nog. “We staan voor grote uitdagingen die om oplossingen vragen, niet om uitstel. Uiteraard past het kabinet terughoudendheid als het gaat om nieuw beleid. De Kamer besluit welke onderwerpen het kabinet nog mag behandelen, maar er zijn altijd thema’s die zo urgent zijn dat we ze moeten blijven behandelen.” Rutte noemt hulp aan de aardbevingsslachtoffers aan Groningen, de hulp aan Oekraïne en de hersteloperatie voor gedupeerden van de toeslagenaffaire als voorbeeld.

De Nederlandse regering kwam afgelopen vrijdag ten val door onenigheid over het asiel- en migratiebeleid. Voorlopig gaat de regering in lopende zaken verder, wat inhoudt dat alleen lopende kwesties worden afgehandeld. De verkiezingen zouden er ten vroegste midden november komen.

Naar aanleiding van Ruttes aankondiging dat hij de politiek verlaat, besloot de oppositie vanmiddag haar voorgenomen motie van wantrouwen tegen de premier niet meer in te dienen. Daarmee wilden de oppositiepartijen Rutte tot onmiddellijk aftreden dwingen, maar nu vinden ze dat niet meer opportuun.