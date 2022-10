Nederlandse politie twijfelt niet: twee gevonden lichamen in auto zijn van vermiste Hebe en Sanne

Een woordvoerder van de Nederlandse politie zegt dat een agent woensdagavond bandensporen zag bij het knooppunt. Daarop is een politiehelikopter ingeschakeld die de auto vond. Ook waren meerdere ambulances en een forensisch arts ter plekke.

De 26-jarige begeleider haalde het meisje maandag op van een daguitstap in Raamsdonksveer om haar vervolgens thuis in Vught af te zetten. Het tweetal kwam daar nooit aan. De zwarte Kia Picanto waarin ze wegreden, zou voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van Waspik.

Woensdagavond iets na tien uur kwam het bericht van de politie dat er in het water bij knooppunt Empel een auto was gevonden die voldoet aan het signalement. De auto ligt aan de linkerkant van de weg in het water in een flauwe bocht van knooppunt Empel. Deze plek ligt op de route van Raamsdonksveer naar Vught.

Kort voor elf uur berichtte de politie dat in de auto twee overleden personen zijn aangetroffen. De politie twijfelt er niet aan dat het om Sanne en Hebe gaat, en onderzoekt de toedracht.

Wegens het onderzoek is de A59 vanuit Waalwijk richting Den Bosch afgesloten bij knooppunt Empel.

De in de auto aangetroffen lichamen zijn in de loop van de nacht geborgen, maar de identiteit van de slachtoffers moet nog formeel worden vastgesteld. De auto wordt weggesleept voor onderzoek.

Dat onderzoek richt zich nu op hoe de auto van de weg is geraakt en in het water is beland, meldt de politie. Daarbij wordt gekeken naar de schade aan het voertuig en worden eventuele sporen onderzocht. De politie zegt dat alle scenario’s mogelijk zijn.