Nederlandse politie pakt Roemeense verdachte op in onderzoek naar dood van jongen (9) in Gent

Voor de aanhouding was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De verdachte wordt maandag voorgeleid voor de rechtbank in Amsterdam met het oog op zijn overlevering aan de Belgische autoriteiten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de 9-jarige jongen, maar over exacte classificaties van de tenlastelegging geeft het parket geen informatie.

De jongen (9) zou zwaar zijn mishandeld door zijn mama en haar toenmalige vriend. Dat zou hij in januari met de dood bekocht hebben. Het koppel heeft het kind dan in een met stenen verzwaarde sportzak geduwd, en in het Houtdok gedumpt. De moeder was al aangehouden, de man was voortvluchtig maar is nu dus ook opgepakt.

“In het belang van het onderzoek en gelet op het geheim van het onderzoek zal geen inhoudelijke informatie verstrekt worden over deze zaak”, zegt het parket nog.