Nederlandse oppositie wil nu al van premier Rutte af en dient motie van wantrouwen in

PvdA en GroenLinks zeggen bij Nieuwsuur met een motie van wantrouwen te komen, of deze te steunen. Oppositieleider Geert Wilders (PVV) wil namelijk ook dat Rutte direct weggaat als premier. “Hij moet meteen opstappen”, twitterde Wilders.

Wat PvdA-leider Attje Kuiken en GroenLinks-leider Jesse Klaver betreft, komt er een ‘zakenpremier’ in de plaats totdat er verkiezingen zijn geweest en een nieuw kabinet wordt beëdigd. Die interim-premier moet afstand hebben tot de politiek. “Er zijn echt geschikte kandidaten”, denkt Klaver. Kuiken wil “de politieke angel” eruit halen en “de politieke angel heet nu Mark Rutte”.

Deskundigen denken overigens niet dat een zakenpremier zomaar kan worden aangewezen. De Tweede Kamer zou dan een heel formatieproces moeten opstarten, met een verkenner, een informateur en formatieonderhandelingen, klinkt het.

Ook van partijen als de SP, de Partij voor de Dieren, BBB en kleinere rechtse partijen wordt verwacht dat zij een motie kunnen steunen. “Laat dit het einde zijn van het tijdperk Rutte”, zei PvdD-leider Esther Ouwehand bij de val van het kabinet. SP-leider Lilian Marijnissen wil een “Nederland zonder Rutte”. Tegen De Telegraaf bevestigt BBB-leider Caroline van der Plas haar steun voor de motie.

Minder zeker is de vraag of ook D66, CDA of ChristenUnie een motie zullen steunen. Laatstgenoemde partij kwam deze week wel in harde aanvaring met Rutte. Onoverbrugbare tegenstellingen tussen voornamelijk ChristenUnie en VVD leidden tot de val van het kabinet. PvdA’er Kuiken wijst bovendien op de harde woorden die vooral het CDA uitsprak over de opstelling van de premier.

Ook is nog onduidelijk of de SGP voor zo’n motie zou stemmen. De kleine conservatief-christelijke partij is vaak loyaal aan het kabinet en steunt niet snel een motie van wantrouwen.

De Nederlandse regering kwam vrijdag ten val door onenigheid over het asiel- en migratiebeleid. Voorlopig gaat de regering in lopende zaken verder, wat inhoudt dat alleen lopende kwesties worden afgehandeld. De verkiezingen zouden er ten vroegste midden november komen.

De Tweede Kamer debatteert maandag de hele dag over de kabinetsval en de ontstane politieke crisis.