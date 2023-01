Nederlandse kinderarts moet hand 11-jarig jongetje amputeren op oudejaar: ‘Kan iemand uitleggen waar we mee bezig zijn?’

Ook in de Nederlandse steden waar vuurwerk dit jaar officieel verboden was, zoals Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Nijmegen, werd het toch massaal afgestoken. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) schatte dat er voor 110 miljoen euro vuurwerk was ingekocht, een nieuw record. “Het enthousiasme voor vuurwerk is dit jaar heel groot”, klonk het.

Maar dat enthousiasme staat in fel contrast met de slachtoffers die er elk jaar vallen door onzorgvuldig gebruik van het vuurwerk. Zo behandelde het Oogziekenhuis van Rotterdam alleen al 25 mensen aan oogletsels. Vijf van de slachtoffers zijn jonger dan 17 jaar, de jongste is 7.

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werd al om 23 uur een jong slachtoffer binnengebracht op de spoeddienst, vertelt plastisch chirurg en kinderarts Emma Paes op LinkedIn.

“Het is 23 uur op 31 december 2022, als mijn collega en ik boven de volledig ontplofte hand van een 11-jarig jongetje zitten”, schrijft de Nederlandse dokter. “We hebben alle mogelijke opties bekeken om iets te kunnen herstellen, maar er blijkt niets anders mogelijk dan de hand met al zijn vingers te amputeren. Hij houdt een stomp tot zijn pols over. Zijn rechteroog moet vanwege een uitgebreid letsel door de oogarts verwijderd worden.”

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis van Utrecht was de stemming uiteraard bedrukt, zegt Paes nog. “Het is klokslag 00.00 uur. Het hele team in de operatiekamer zit geconcentreerd te werken en voelt op zijn manier de pijn en het verdriet van dit jongetje en zijn familie. Wat moeten we nu tegen elkaar zeggen: vrolijk nieuwjaar?”

‘Lijkt wel oorlog’

Tijdens de jaarwisselingen van 2020 naar 2021 en van 2021 naar 2022 was vuurwerk in Nederland officieel verboden. Maar in de afgelopen nieuwjaarsnacht mocht het opnieuw, al hanteerden sommige steden toch een eigen verbod.

Paes zet de nodige vraagtekens bij dat Nederlandse vuurwerkbeleid. “Ik loop terug naar de parkeergarage. Het is nog donker, maar in de verte licht de hemel op en hoor ik harde knallen. Het lijkt wel oorlog… Kan iemand me uitleggen waar we mee bezig zijn in ons land?”

In Rotterdam raakte een 13-jarige jongen ook nog twee vingers kwijt doordat hij vuurwerk dat niet afgegaan was alsnog probeerde af te steken. Zes andere slachtoffers liepen een ernstig oogletsel op. Verschillende Nederlandse burgemeesters riepen na de tumultueus verlopen nieuwjaarsnacht op tot een vuurwerkverbod in het hele land.