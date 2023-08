Nederlandse hulpverlener was in Tsjernihiv tijdens bloedige raketaanval: ‘Lijkt bewust getimed’

Bij de aanval, die vanochtend plaatsvond op een dag dat de bewoners van Tsjernihiv een orthodoxe feestdag wilden vieren, kwam ook een meisje van zes jaar om het leven, melden Oekraïense autoriteiten. Onder de 129 gewonden bevonden zich vijftien kinderen en vijftien politiemensen, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De raket sloeg midden in het stadscentrum in en raakte onder meer een theater. Er waren veel mensen op straat.

Jan-Marc Stam is in Tsjernihiv, dat redelijk dicht bij de Wit-Russische grens ligt, voor de Nederlandse christelijke hulporganisatie ZOA, die mensen in crisis- en oorlogsgebieden helpt met het heropbouwen van hun bestaan. “Ons kantoor is vlak bij de plek waar de raket insloeg, we waren tien minuten voor de aanval nog in het centrum", vertelt Stam. “We zaten in de auto toen de alarmen op onze telefoons afgingen. Dat gebeurt wel vaker, het luchtalarm klinkt hier regelmatig. Vervolgens ging het alarm van ons kantoor ook af, omdat dat ook was geraakt. Toen wisten we dat het mis was.”

De raket raakte in Tsjernihiv onder meer het theater. Beeld ANP / EPA

Na de aanval keerde Stam terug naar het centrum. “Wat je dan ziet, is natuurlijk vreselijk. Veel gewonde mensen die geraakt waren door glasscherven. De schade aan ons kantoor viel gelukkig mee. Mensen komen wel gelijk in actie, ramen worden weer dichtgetimmerd, er wordt een poging gedaan om de boel op te ruimen. Maar dit heeft wel impact op mensen. Sinds de Russen hier vorig voorjaar vertrokken, is hier nooit meer een aanval geweest.”

Bewust getimed?

“Door het moment waarop de aanval plaatsvond, ga je er wel rekening mee houden dat dit bewust getimed is. De raket viel precies in het park waar mensen naartoe trokken omdat daar een concert was. Dat is heel heftig. Dit doet iets met het moraal van mensen. Mensen bang maken, dat is precies wat de Russen willen. En dat is niet wat de Oekraïners verdienen.”

Stam is voor een dag of tien in Oekraïne, om lokale collega's te ontmoeten en te ondersteunen. “We gaan gewoon door met ons werk. Voor dit soort situaties zijn we juist opgericht, we laten ons hier niet door ontmoedigen. De mensen hier hebben onze steun hard nodig.”

De schade in het centrum van Tsjernihiv was groot. Beeld ANP / EPA

‘Russen verantwoordelijk’

Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky houdt Rusland verantwoordelijk voor de raketaanval. Hij zei vandaag op bezoek in Zweden dat de Russen “een normale zaterdag hebben veranderd in een dag vol pijn en verlies”. “Zo is het om in een regio te wonen waarin zich een terroristenstaat bevindt.” Rusland heeft nog niet gereageerd, maar sprak voorheen steeds tegen burgerdoelen te bestoken.

Tsjernihiv bevindt zich op zo’n 150 kilometer ten noorden van hoofdstad Kiev, in de buurt van de grens met Wit-Rusland. Russische troepen trokken bij aanvang van hun invasie door het noordelijke gebied, maar zijn later teruggedreven door de Oekraïense strijdkrachten. De strijd woedt inmiddels vooral in het oosten en zuiden van Oekraïne. Maar in andere delen van het land vinden nog wel regelmatig raketaanvallen plaats.