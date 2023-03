Nederlandse debutante Esmée Schenck de Jong (31) plots overleden

Schenck de Jong maakte furore met haar onverholen autobiografische erotische verhalen, gebundeld in Omdat mijn lichaam het wil. In het begin januari verschenen boek tekent Schenck de Jong haar lustvolle avonturen van de laatste jaren op, haar ‘wildste orgieën in schoonschrift’. Ze bood een genereuze blik in haar ongebreidelde seksleven, van trio’s tot bdsm-feesten. Uitgever Prometheus sprak van een ‘taboe- en genrevrij boek om als een grote reep chocola in een enkele zitting te verslinden’.

“Ik leg in de verhalen opzettelijk de nadruk op plezier, zij het steeds met wederzijdse toestemming”, vertelde Schenck de Jong in een interview met De Morgen. “Door de hele MeToo-beweging, hoe noodzakelijk ook, is seks een beladen onderwerp geworden en kreeg het een minder positieve connotatie. Alsof we onderweg het genot enigszins zijn kwijtgespeeld. Ik zie mijn verhalen dan ook als een viering van het leven en de lust. En mensen zijn toch nieuwsgierig om te weten hoe het er écht aan toegaat bij een orgie of in de darkroom?”

Omdat mijn lichaam het wil had zopas een tweede druk gekregen. Schenck de Jong was in het dagelijks leven werkzaam in een Amsterdamse kinderboekhandel en zetelde in een jeugdboekenjury, nadat ze eerder in de zorg werkte, modellenwerk deed en voor VICE en de Volkskrant schreef. Haar uitvaart vindt volgende week plaats in Den Haag.