Nederlandse advocaat Inez Weski opgepakt: zou informatie hebben doorgespeeld aan drugsbaron Ridouan Taghi

Weski zou in Rotterdam zijn opgepakt. Ze zou als doorgeefluik hebben gefungeerd bij het doorspelen van de informatie. Het Openbaar Ministerie heeft de Deken van de Orde van Advocaten op de hoogte gesteld. De aangehouden advocaat is ingesloten en wordt verhoord.

In september vorig jaar kwam al naar buiten dat er verdenkingen zijn rond Weski. Advocaat André Seebregts, toen de nieuwe raadsman van Youssef Taghi (neef en ex-advocaat van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi), zei toen dat Weski berichten uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft gesmokkeld onder druk van haar cliënt Ridouan Taghi.

Advocaat Onno de Jong, die samen met Peter Schouten tot voor kort de kroongetuige bijstond in het Marengo-proces, reageert geschrokken. “Een bekende advocaat die in zo’n prominent proces wordt aangehouden: ik ben er behoorlijk van ondersteboven. Dit is nog nooit gebeurd. Dit betekent voor haar een enorme klap, maar ook voor de advocatuur.”

“We moeten tegelijkertijd voorzichtig zijn, omdat we nog geen flauw idee hebben wat precies de verdenkingen zijn en wat de omstandigheden zijn. Maar ook als dadelijk blijkt dat er niks aan de hand is, dan is de schade al aangericht.”