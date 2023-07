Nederlands e-bikebedrijf VanMoof failliet

Ze hopen nog een partij te vinden die de activiteiten van VanMoof wil voortzetten, zo heeft de onderneming in een verklaring laten weten.

VanMoof zag zich vorige week genoodzaakt om zijn winkels te sluiten en uitstel van betaling aan te vragen. Bij de vestigingen in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam kwamen klanten voor een gesloten deur te staan, terwijl ze in sommige gevallen nog een fiets binnen hadden staan. Wereldwijd telde het merk in twintig steden eigen winkels. De bedrijfsonderdelen buiten Nederland vallen buiten het faillissement.

De broers Taco en Ties Carlier richtten het bedrijf in 2009 op om “de perfecte stadsfiets” te maken. Die trok vooral de aandacht door zijn minimalistische ontwerp. De onderneming leek aanvankelijk succesvol, maar volgens de laatste bekende cijfers leed het bedrijf inmiddels tientallen miljoenen euro’s verlies.

De curatoren moeten de specifieke toedracht van het faillissement nog onderzoeken. Maar het is bekend dat er grote investeringen nodig waren voor al de speciale voor VanMoof ontwikkelde onderdelen. Ook kampte de onderneming met hoger dan verwachte kosten voor reparaties die onder de garantieregeling vallen en er werd veel geld uitgegeven aan internationale groei.

Dit alles financierde het bedrijf telkens met nieuw aangetrokken kapitaal en leningen van durfinvesteerders. VanMoof had zelf eerder dit jaar al twijfels of het nog lang op die weg door kon gaan. Het bestuur waarschuwde dat het allerminst zeker was dat er genoeg nieuwe kapitaalinjecties zouden komen die het bedrijf overeind zouden houden.