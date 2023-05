Nederland voor het eerst sinds 2015 niet naar finale Songfestival

Het duo is teleurgesteld dat ze de finale niet hebben gehaald. De twee vinden het enorm “balen”, maar gaan desondanks met opgeheven hoofd naar huis, zo vertelden ze aan de Nederlandse media na afloop van de eerste halve finale.

“We komen voor het hele avontuur, voor het hele verhaal en het is gewoon ontzettend jammer dat het vanavond eindigt”, zei Cooper. De zanger is wel “super dankbaar” dat hij en Nicolai het avontuur samen hebben mogen doen. “We kunnen met opgeheven hoofd naar huis. Het is wat het is. Ik ga nog wel even balen maar dat hoort er ook bij. Ik ben trots op wat we gedaan hebben.

Cooper vindt dat hij en Nicolai wat pech hebben gehad met de loting en dat de jurystemmen dit jaar wegvielen in de halve finales. “Waar heeft het aan gelegen? Ik denk dat we gewoon een hele moeilijke hadden qua halve finale. Het was gewoon een ijzersterke pot”, stelde hij. “En we hadden voor het eerst dit jaar alleen televoting. Aan ons heeft het niet gelegen, wij hebben alles gegeven.” Daar sloot ook Nicolai zich bij aan.

Paniek

De zangeres is net als Cooper trots op hun gezamenlijke prestatie, en ook dat ze zelf is gegroeid en veel heeft geleerd tijdens haar songfestivalavontuur. “Ik ging van twintig keer op het podium te hebben gestaan ineens naar zoveel mensen. Dat heb ik gewoon gedaan zonder paniek of wat dan ook. Daar ben ik echt zo trots op.”

Cooper denkt niet dat die minimale ervaring de twee uiteindelijk fataal is geworden. “Nee, dat voel ik niet. (...) Er was zoveel geweld in deze halve finale en wij zaten er helaas niet tussen. Dat is balen, maar that’s it.”

Nicolai: “Ik voel me nog steeds wel een winnaar voor mezelf. We hebben zoveel mooie dingen in onszelf kunnen overwinnen door dit gewoon aan te gaan en het echt te durven. Het is best wel een ding zo’n Eurovisie Songfestival.”

Acht jaar geleden

Het is voor het eerst sinds 2015 dat de Nederlandse delegatie de wedstrijd voortijdig moet verlaten. Toen lukte het Trijntje Oosterhuis niet om door te dringen tot de finale. In een jumpsuit in plaats van haar veelbesproken scheurjurk werd ze slechts veertiende.

Daarna waren achtereenvolgens Douwe Bob, OG3NE, Waylon, Duncan Laurence en S10 wel succesvol. Jeangu Macrooy stond ook in de finale, maar hoefde daar vanwege de winst van Duncan in 2019 niets voor te doen.