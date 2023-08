Nederland draagt minister Wopke Hoekstra voor als opvolger Timmermans bij Europese Commissie

Nederland moest een nieuwe kandidaat-Eurocommissaris voordragen nadat Frans Timmermans dinsdag ontslag had genomen als vicevoorzitter van de Commissie. Hij wordt het boegbeeld van de gemeenschappelijke lijst van de sociaaldemocratische PvdA en GroenLinks bij de verkiezingen die in november plaatsvinden in Nederland.

Wopke Hoekstra van het christendemocratische CDA is sinds januari 2022 minister van Buitenlandse Zaken. Eerder was hij ook al minister van Financiën. Volgens The Financial Times zou hij net als Timmermans de klimaatportefeuille in handen krijgen. In tegenstelling tot zijn landgenoot zou Hoekstra echter geen uitvoerend vicevoorzitter worden. Dinsdag besloot voorzitter Ursula von der Leyen al om die rol aan de Slovaak Maros Sefcovic te geven.

Het is nu aan Von der Leyen om de voordracht van Hoekstra te aanvaarden en hem een portefeuille toe te kennen. Nadien volgt ook nog een hoorzitting in het Europees Parlement en een bekrachtiging door de lidstaten. De benoeming van de nieuwe Nederlandse commissaris is sowieso slechts tot juni volgend jaar. Dan vinden Europese verkiezingen plaats en nadien treedt een nieuwe Commissie aan.