Natuurbrand op Tenerife in 24 uur verspreid over 1.800 hectare: “De vooruitzichten zijn niet positief”

“De brand is uit de hand gelopen, de vooruitzichten zijn niet positief”, zei de president van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo, op een persconferentie in Santa Cruz. “Ons doel voor vanavond is ervoor te zorgen dat het vuur niet verder oprukt. Het was een zeer zware dag. We zullen operaties uitvoeren om de eigendommen van de bewoners te beschermen”, voegde hij eraan toe.

De brand brak uit in het nationale park bij de vulkaan El Teide. Het lastig begaanbare terrein met steile ravijnen bemoeilijkt het werk van de brandweer. Zo'n 250 brandweerlieden en 13 helikopters en vliegtuigen zijn woensdag ingezet om de brand te bestrijden, zei Clavijo nog.

Ongeveer 1.800 hectare zijn volgens de president al in de vlammen opgegaan. De dorpen Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona en Las Lagunetas zijn woensdagochtend uit voorzorg geëvacueerd vanwege de dichte rook. Ook een hondenasiel is preventief geëvacueerd. De autoriteiten hebben de wegen gesloten die naar de bergen in het noordoosten van het eiland leiden.

Hittegolf

De brand op Tenerife volgt op een hittegolf, die veel gebieden op de Canarische Eilanden droog achterliet. Tegenwoordig zijn hittegolven als gevolg van de opwarming van de aarde door menselijke activiteiten niet meer ongewoon, zoals klimaatprojecties en rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) voorspelden. Hittegolven zullen frequenter en intenser worden en hun impact steeds groter.