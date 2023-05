Nationale betoging 22 mei: hinder bij openbaar vervoer, ook vertraging op Brussels Airport

Vandaag organiseren de vakbonden een nationale manifestatie in Brussel. Ze doen dit om “de praktijken van sociale dumping en de zware aanvallen op het stakingsrecht” aan de kaak te stellen. De bonden verwachten 10.000 tot 15.000 betogers.

De concrete aanleiding is het onopgeloste conflict met Delhaize. De directie van de winkelketen besloot in maart alle winkels in eigen beheer door zelfstandige uitbaters te laten overnemen. Dit kan volgens de bonden leiden tot lagere lonen en slechtere arbeidsomstandigheden voor de werknemers. Men hekelt ook het feit dat de directie deurwaarders inschakelde en de politie afstuurde op de stakers.

Hinder verwacht

Beeld Photo News

Bij De Lijn zal 55 procent van alle ritten gereden worden. Reizigers krijgen de raad om op de website of op de routeplanner van De Lijn na te kijken of hun rit plaatsvindt.

De MIVB verwacht de hele dag zware verstoringen op haar net. Het aanbod zal de hele dag beperkt zijn. Reizigers wordt aangeraden in de mate van het mogelijke voor hun verplaatsingen alternatieve oplossingen te zoeken. De MIVB zal in realtime informeren via de sociale media en op de schermen aan de haltes en in de stations.

Het autoverkeer kan grote hinder ondervinden in de wijken waar het parcours van de betoging door loopt. De Brusselse politie raadt aan om deze buurten te mijden en gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets.

De treinen zullen naar verwachting normaal rijden. Heel wat betogers maken namelijk gebruik van de trein om naar Brussel te komen.

Ook op Brussels Airport is er hinder. Op de luchthaven is er zo minder personeel aanwezig dan voorzien, wat vooral langere wachttijden veroorzaakt aan de veiligheidscontrole. Momenteel moeten reizigers er rekening houden met een wachttijd van ongeveer dertig minuten. Omdat minder bussen en taxi’s naar de luchthaven rijden, worden reizigers aangeraden om tijdig naar de luchthaven te komen.

Ten slotte wordt er hinder verwacht in bepaalde Delhaize-winkels en mogelijk ook bij de afvalophaling en in kindercrèches.