Nationale Bank waarschuwt opnieuw voor ‘onhoudbare’ overheidsfinanciën: ‘Risico op ontsporing’

De economie heeft zich het afgelopen jaar meer robuust getoond dan verwacht, vooral dankzij de consumptie van de gezinnen. Ook in het derde kwartaal was er nog groei, zo klonk het maandag bij de voorstelling van de najaarsramingen van de Nationale Bank.

Mogelijk zal de economie in het huidige kwartaal, het slotkwartaal van 2022, lichtjes krimpen, maar ook dat is niet zeker. In elk geval zou dat de bodem zijn. De Nationale Bank verwacht dat de economische groei in het voorjaar zal aantrekken. Op jaarbasis zou er dan 0,6 procent groei zijn.

NBB-gouverneur Pierre Wunsch herhaalde tijdens de persconferentie dat de toestand van de overheidsfinanciën op middellange termijn onhoudbaar is. “Er is een risico op een ontsporing”, klonk het. De Nationale Bank verwacht de komende jaren - bij ongewijzigd beleid - begrotingstekorten van telkens zowat 5 procent, de overheidsschuld zou toenemen tot bijna 112 procent van het bruto binnenlands product in 2025.