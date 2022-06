Nationale Bank vindt begrotingstekort ‘zorgwekkend’, maar verwacht geen recessie en ook afname van inflatie na zomer

Gestuwd door historische hoge energieprijzen is de inflatie in ons land nog hoger uitgevallen dan verwacht. De komende maanden zou het tempo van de stijging echter moeten afnemen. “We gaan ervan uit dat de inflatie nu piekt, maar binnen één à twee maanden zou de totale inflatie toch geleidelijk aan moeten afnemen”, zegt Geert Langenus, econoom bij de Nationale Bank. Maar ook hier houdt de centrale bank een slag om de arm. “Alles is wel extreem afhankelijk van de energieprijzen.”

Concreet gaat de centrale bank uit van een inflatie dit jaar van 8,2 procent en van 2,6 procent volgend jaar. Eind 2023 zou de inflatie dan onder de 2 procent duiken - de doelstelling van de Europese Centrale Bank - om in 2024 uit te komen op 1,3 procent. “We zien geen langdurige loon-prijsspiraal”, aldus Langenus.

Een dalende inflatie is evenwel niet hetzelfde als dalende prijzen. Wel zou het tempo van de prijsstijgingen weer op een normaal niveau uitkomen.

Geen zware recessie

De Belgische economie zal dit kwartaal en het volgende kwartaal wel "tijdelijk maar duidelijk vertragen", verwacht de Nationale Bank. Pas in het najaar zou de groei weer aantrekken. Tekenen van een zware recessie ziet de Bank niet.

Mogelijk kennen we wel enkel kwartalen van negatieve groei, maar heel erg is dat niet, zegt gouverneur Pierre Wunsch. “Een technische recessie is geen drama”, aldus de gouverneur. Een vertraging van de economie is immers een wapen in de strijd tegen de inflatie.

Dat vertaalt zich naar verwachting in een bbp-groei dit jaar van 2,4 procent en van 1,5 procent volgend jaar. In 2024 zou er een groei van 2 procent worden opgetekend.

Ondanks de vertraging van de economie blijft de arbeidsmarkt aantrekken, al verwacht de Nationale Bank dat het tempo waaraan banen worden gecreëerd wel iets afneemt. De werkloosheidsgraad zou tegen 2025 dalen naar 5,5 procent. “Voor België is dat een ultralaag niveau”, aldus NBB-econoom Geert Langenus.

De Nationale Bank houdt wel een belangrijke slag om de arm. De onzekerheden zijn immers erg groot. “We gaan uit van een scenario waarbij er geen escalatie komt van de oorlog in Oekraïne en van de sancties tegen Rusland, en waarbij de aanvoerketens opnieuw normaliseren”, zegt Langenus.

Begrotingstekort ‘zorgwekkend’

De Nationale Bank waarschuwt dat het Belgisch begrotingstekort structureel hoog blijft, met een tekort van 4,5 procent in 2022 en 2023 en van zelfs 5 procent in 2024 bij ongewijzigd beleid. Bijgevolg blijft ook de schuld van de overheid stijgen. “Zorgwekkend”, aldus Wunsch. In het geval van een recessie - waar de Nationale Bank niet van uitgaat - zou dat tekort zelfs naar 6,5 à 7 procent kunnen stijgen.

Dat betekent volgens de gouverneur ook dat er geen middelen zijn om een volgende schok op te vangen. “Het begrotingstekort is te hoog om een recessie op te vangen. Dus als wij morgen te maken krijgen met een recessie, zal het tekort nog verder stijgen en zullen we een saneringsbeleid moeten voeren op een moment dat de economie al slecht presteert, wat niet ideaal is”, zegt Wünsch. “Op Malta na zijn we de slechtste leerling van de klas in de eurozone.”

Maatregelen dringen zich dan ook op. “We moeten absoluut maatregelen nemen”, aldus Wunsch. “De structurele tekorten moeten omlaag.” Alleen al om de schuld onder controle te krijgen en het tekort met 0,6 procent te verminderen, moet jaarlijks 3 miljard euro worden bespaard.

Denken dat de overheid iedereen zal kunnen compenseren voor de stijgende energiekosten is dan ook gevaarlijk, vindt de gouverneur. “Iedereen compenseren is niet mogelijk. Er is geen ruimte voor structurele steun. We hebben geen geld om de energieschok voor iedereen op te vangen.”

Staatssecretaris De Bleeker

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) schaart zich achter de waarschuwing van de Nationale Bank. “Er moeten dringend hervormingen gebeuren om de financiële houdbaarheid van ons land op langere termijn te waarborgen.” De Belgische schuld loopt immers op. “Wat daarbij gevaarlijk is, is dat dit niet te wijten is aan tijdelijke factoren zoals corona of de oorlog in Oekraïne, maar wel aan stijgende structurele uitgaven. Die uitgaven stijgen door de impact van de vergrijzingen.”

De staatsscretaris pleit ervoor om werk te maken van in het regeerakkoord opgenomen hervormingen, zoals van de arbeidsmarkt, fiscaliteit en pensioenen.