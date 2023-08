Nationale Bank neemt Crelan onder vuur vanwege gebrekkig antiwitwasbeleid

De NBB liet vlak voor Kerstmis aan Crelan weten dat sprake was van “significante tekortkomingen” bij het naleven van de antiwitwaswet van 2017. Die waren zo ernstig dat onmiddellijk maatregelen nodig waren. De NBB struikelde er vooral over dat Crelan bij internationale financiële transacties van klanten geen (realtime)screening deed om personen en entiteiten op te sporen waarvoor sancties, embargo’s of andere maatregelen gelden.

Crelan kon ondanks het aan­dringen van de NBB tijd winnen en ging in de verdediging. Met behulp van Deloitte en in overleg met de toezichthouder kwam volgens meerdere bronnen een actieplan tot stand. De juiste status van de uitvoering van het plan is niet helemaal duidelijk.

Het dossier kan leiden tot sancties, al valt te horen dat het minder zwaar weegt dan dat van de bank Degroof Petercam uit 2019.