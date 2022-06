Nationale actiedag: hier ondervindt u vandaag hinder door de staking

Luchthavens

Vanop Brussels Airport vertrekken vandaag geen passagiersvluchten.

Door de geplande staking van het securitypersoneel werden vorige week al veel vluchten uit voorzorg geschrapt, maar zondagavond bleek dat er nog minder personeelsleden aanwezig zouden zijn dan verwacht. De wachttijden dreigden daardoor nog langer op te lopen dan de geschatte acht uur. Daarom zijn uiteindelijk alle vertrekkende vluchten geannuleerd. “We kunnen de veiligheid van de reizigers niet garanderen”, zei woordvoerster Nathalie Pierard aan VTM Nieuws.

Er kunnen wel passagiersvluchten landen en ook vrachtvluchten zijn mogelijk.

Ook de luchthaven van Charleroi verwacht hinder en roept reizigers op minstens drie uur voor vertrek aanwezig te zijn.

Op de luchthavens van Oostende en Deurne wordt geen hinder verwacht, zij zullen zelfs extra vluchten opvangen.

Openbaar vervoer

De Lijn waarschuwt voor hinder in heel Vlaanderen. Globaal genomen zal 60 procent van de bussen rijden. Bij de trams gaat het om 40 procent.

Op het Gentse stadsnet rijdt 60 procent van de bussen en trams. In Antwerpen is dat 50 procent. Tot slot rijdt ook 40 procent van de kusttrams.

De Lijn raadt reizigers aan de alternatieve dienstverlening te checken via de routeplanner op de website. “Ritten die geschrapt worden, zijn er nu al te zien. Er zullen heel weinig andere ritten geschrapt worden, want chauffeurs die staken zijn verplicht dat te laten weten, en dat is ook gebeurd. Als er nu nog een bus of tram uitvalt, is dat omdat een chauffeur ziek geworden is”, zegt woordvoerster Ine Pieters.

Ook het MIVB-net in Brussel zal sterke hinder ondervinden. “Het is onmogelijk om nu al de personeelsdeelname aan de actie te kennen, maar we verwachten toch sterke hinder”, zegt woordvoerster An Van hamme. “Door de doortocht van de manifestatie in het stadscentrum kunnen verschillende lijnen onderbroken worden of worden omgelegd.” Om te weten welke lijnen wel rijden, kunnen reizigers de website, de mobiele app of sociale mediakanalen raadplegen.

Het treinverkeer zou vandaag wel normaal rijden. De NMBS zal zelfs een aantal extra treinen inleggen voor de verwachte drukte door de vakbondsbetoging in Brussel.

De spoorwegmaatschappij roept reizigers op hun reis goed voor te bereiden en adviseert de spitsuren (aankomst in Brussel-Noord tussen 9 en 11 uur en vertrek in Brussel-Zuid tussen 12.30 en 16 uur) indien mogelijk te vermijden. Om te zien hoe druk het is in elke trein, kunnen reizigers de NMBS-app raadplegen.

Verkeer

De vakbonden verwachten om 11 uur tienduizenden mensen voor een betoging aan het Brusselse Noordstation. De betoging volgt de traditionele noord-zuidas in Brussel en dus zal er ook hinder voor het verkeer zijn.

De politie in Brussel waarschuwt voor verkeershinder vanaf 9.30 en raadt bestuurders aan het centrum te vermijden.

Een grote betoging van de vakbonden wordt verwacht op 20 juni in de straten van Brussel.

Er valt verkeershinder te voorzien langs het parcours vanaf 9u30.

We raden u aan om het centrum van Brussel te vermijden met de wagen.https://t.co/exQvL96dyx https://t.co/8F3uLM6CGb — PolBru (@zpz_polbru) 17 juni 2022

Overige sectoren en stadsdiensten

Ook in de openbare sector zal de dienstverlening verstoord zijn. De loonnormwet is niet rechtstreeks van toepassing op de ambtenaren, maar zij worden ook getroffen door de dalende koopkracht.

Tot slot wordt er hinder verwacht bij sommige stadsdiensten. In Brussel is de afvalophaling mogelijk verstoord. De stad Antwerpen verwacht ook hinder bij de stadsdiensten. De huisvuilophaling is er vandaag niet verzekerd en ook de recyclageparken zijn gesloten. Ook bij de kinderopvang zijn acties mogelijk: de ouders werden op voorhand verwittigd. Voor andere stadsdiensten blijft de impact onduidelijk.