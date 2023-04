Nathalie Vandecasteele roept Iraanse oppositie op geen verzet aan te tekenen tegen gevangenenruil: ‘Toon menselijkheid’

Toen Olivier Vandecasteele woensdag onverwacht en kort telefoneerde met zijn familie, bleek dat hij al enkele dagen niet meer in complete afzondering verbleef in de Evin-gevangenis, maar samen met twee andere buitenlandse gevangenen vastzat. “Het gaat iets beter”, zei Nathalie Vandecasteele in De afspraak. Ze wees er wel op dat de detentievoorwaarden bar blijven. “Hij begrijpt niet waarom ze hem continu van cel veranderen.”

België en Iran sloten een verdrag voor de overbrenging van gevangenen, dat een week in voege is. België vroeg meteen om het verdrag te gebruiken voor ngo-medewerker Olivier Vandecasteele, die een jaar vastzit in Iran. Nu doet Iran hetzelfde om Assadi terug te krijgen, maar de deal is dus nog niet rond.

“Olivier is zijn leven aan het verliezen”, stelde ook Olivier Van Steirtegem, vriend van Vandecasteele, tijdens de uitzending. Beiden beseffen dat het Grondwettelijk Hof het licht op groen heeft gezet voor een ruil, maar dat slachtoffers van Assadi bezwaar kunnen indienen.

Het gaat over de Iraanse oppositie, die mogelijk de terreurverdachte niet op vrije voeten wil. De familie heeft geen contact met hen, maar vraagt “om menselijkheid te hebben en alles te doen om een onschuldige Belg toch zo snel mogelijk vrij te maken”.

Van Steirtegem wees er in zijn betoog ook op dat “de omstandigheden van Olivier absoluut niet dezelfde zijn als die van gelijk welke mens die hier in de gevangenis zit”. Binnenkort zou Assadi enkele halve dagen voorwaardelijk kunnen vrijkomen. Vandecasteele heeft intussen geen matras. “Sowieso zal het moeilijk worden voor hem om opnieuw een leven op te bouwen.”