▶ NASA stelt lancering maanraket Artemis I uit door technische problemen: ‘We hadden geen tijd meer’

Waarom is de lancering uitgesteld?

NASA meldde deze middag al dat er een scheur was gevonden in de intertank - het deel van de raket dat de waterstof- en zuurstoftanks verbindt. Technici oordeelden wel dat het geen ernstig scheurprobleem was.

De voornaamste bezorgdheid was een van de vier RS-25 motoren, die niet nog niet op de juiste temperatuur draaide. De aftelklok voor de lancering werd gepauzeerd, met veertig minuten op de teller. Intussen is beslist om de lancering uit te stellen.

NASA: ‘We hadden geen tijd meer’

NASA legt de oorzaak van het uitstel bij het tijdsgebrek binnen het ‘lanceervenster’ van 14.33 uur tot 16.33 uur Belgische tijd, zo schrijft The Telegraph.

In een officiële verklaring zei NASA: “De lanceringscontroleurs hadden geen tijd meer in het lanceringsvenster van twee uur. De Space Launch System-raket en het Orion-ruimtetuig blijven in een veilige en stabiele configuratie. Ingenieurs verzamelen nog alle bijkomende gegevens.”

Wanneer is de volgende mogelijke lanceerdatum?

Ergens tussen 14.33 uur en 16.33 uur Belgische tijd moest de draagraket vandaag beginnen met opstijgen. Nu dat onmogelijk blijkt, zijn er op 2 september en 5 september mogelijkheden om het nog een keer te proberen. Het is echter nog niet zeker of NASA de problemen tegen dan opgelost krijgt.