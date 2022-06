NASA onthult in juli ‘diepste foto ooit’ van universum, genomen door James Webb-telescoop

“Dit is verder dan iemand ooit heeft kunnen kijken”, zei Nelson tijdens een persconferentie. James Webb, die zich momenteel op 1,5 miljoen kilometer van de aarde bevindt, kan zo ver kijken in de kosmos vanwege zijn enorme spiegel en zijn instrumenten die infraroodsignalen opvangen, waardoor hij door stofwolken kan turen.

“Hij gaat objecten onderzoeken van het zonnestelsel en de atmosfeer van exoplaneten die in een baan rond andere sterren bewegen. Zo krijgen we aanwijzingen over de vraag of hun atmosferen misschien gelijkaardig zijn aan die van ons”, aldus Nelson. “En zo kunnen we misschien antwoorden op enkele van onze vragen: van waar komen we? Wat is er nog? Wie zijn wij? En uiteraard zal hij antwoorden bieden op vragen die we zelfs nog niet kennen.”

De Amerikaans-Europees-Canadese kijker is zowat tien miljard dollar (9,5 miljard euro) waard en kan terugkijken tot ongeveer 200 miljoen jaar na de Oerknal. Hij werd op kerstdag met een Europese Ariane-5-draagraket gelanceerd en bevat ook Belgische toptechnologie. Sinds eind mei zijn zijn instrumenten operationeel en James Webb zou tot 20 jaar operationeel kunnen blijven.

NASA kondigde eerder al aan op 12 juli de eerste wetenschappelijke beelden in kleur wereldkundig te maken. Ook zou de eerste spectroscopie getoond worden van een verafgelegen planeet, een exoplaneet. Met een spectroscopie kan men de chemische en moleculaire samenstelling van verafgelegen objecten te weten komen. In het geval van een planeet kan de techniek helpen om de atmosfeer te onderzoeken, water te detecteren of de bodem te analyseren.