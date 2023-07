NASA: juli 2023 wordt wellicht warmste maand ooit

Er werden in juli 2023 al verschillende warmterecords gebroken, volgens twee instrumenten van de Europese Unie en de Amerikaanse universiteit van Maine. De instrumenten, die diverse gegevens combineren om modellen te maken die voorlopige schattingen genereren, verschillen licht van elkaar, maar uit beide blijkt ondubbelzinnig een stijgende trend van de temperaturen.

Woensdag waarschuwde de Europese weerdienst Copernicus al dat de wereld wellicht zijn warmste julimaand beleeft sinds de start van de metingen, nadat een maand voordien ook al de warmste junimaand ooit werd opgetekend.

Ongekende veranderingen

“We zien momenteel overal ter wereld ongekende veranderingen. De hittegolven in de Verenigde Staten, Europa en China laten de records een na een sneuvelen”, aldus Gavin Schmidt. Hoewel het weerfenomeen El Niño een kleine rol speelt in de huidige waarnemingen, “meten we nu al maanden recordbrekende temperaturen aan het zeeoppervlak, ook buiten de tropen”, vervolgt de klimatoloog, “en we verwachten dat dit zo doorgaat, want we blijven broeikasgassen in de atmosfeer uitstoten”.

De huidige verschijnselen vergroten bovendien de kans dat 2023 de geschiedenis ingaat als het warmste jaar ooit. Volgens de berekeningen van Schmidt is die kans momenteel fiftyfifty, maar andere wetenschappers gewagen zelfs van een kans van tachtig procent, besluit de hoofdklimatoloog van NASA.