NASA hervat missie naar Psyche, de asteroïde van 9 triljoen

NASA maakte reeds plannen in 2019 om in 2022 een onbemande missie richting de asteroïde 16 Psyche te sturen. De missie werd echter uitgesteld door ontwikkelings- en softwareproblemen. Die moeten volgend jaar opgelost zijn volgens de ruimtevaartorganisatie.

Voorlopig wordt 10 oktober 2023 als officiële lanceerdatum genoemd. Het zal nog eens zes jaar duren - tot augustus 2029 - voordat de onbemande missie daadwerkelijk aankomt bij de asteroïde.

1,3 miljard euro per bewoner

Asteroïde 16 Psyche bevat naar schatting zoveel goud en platina dat de opbrengst ervan, in theorie, iedere aardbewoner schatrijk kan maken. De totale waarde van de grondstoffen op 26 kilometer grote rots is namelijk een slordige 9.000.000.000.000.000.000 euro, oftewel 9 triljoen. Dat komt neer op een bedrag van 1,3 miljard euro voor elke bewoner op aarde.

Hoewel de asteroïde door de grote hoeveelheden ijzer, nikkel en diverse edelmetalen extreem waardevol is, is het niet de bedoeling om 16 Psyche te gaan ontginnen met mijnbouw. Volgens NASA heeft dat een aantal redenen. Allereerst kan de asteroïde pas astronomische bedragen opleveren als het ding compleet naar aarde wordt gebracht, in stukjes wordt gehakt en verwerkt. 16 Psyche naar onze planeet brengen is onmogelijk. Wel zou dat misschien in stapjes kunnen met peperdure mijnbouwmissies, maar ook dat is geen sinecure.

De asteroïde van 9 triljoen heeft niet alleen economisch een grote waarde, maar zou vanuit wetenschappelijk oogpunt ook een bijdrage kunnen leveren om het ontstaan van onze eigen planeet te begrijpen. Het totale prijskaartje van de missie, inclusief de lancering, bedraagt zo'n 985 miljoen dollar.