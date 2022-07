NASA geeft opnieuw indrukwekkende beelden vrij van James Webb-ruimtetelescoop: bekijk ze hier

Op de nieuwe beelden zien we onder Stephan’s Quintet, een visuele groepering van vijf sterrenstelsels, in een heel nieuw licht. Het is het grootste beeld dat de telescoop tot nu toe heeft gemaakt, ongeveer zo groot als een vijfde van de diameter van de maan. Het bevat meer dan 150 miljoen pixels en is opgebouwd uit bijna 1.000 afzonderlijke beeldbestanden.

Maandagavond werd omstreeks 23 uur Belgische tijd al de eerste kleurenfoto van de James Webb Space Telescope. Het zijn de ‘diepste’ opnames van het heelal ooit: zo laat het beeld van maandagavond duizenden sterrenstelsels zien waarmee volgens de NASA tot meer dan 13 miljard jaar terug in de tijd gekeken wordt.

De James Webb Space Telescope is de opvolger van de succesvolle ruimtetelescoop Hubble. Hij werd op kerstdag 2021 gelanceerd. Wetenschappers werkten decennia aan de ontwikkeling van de ruimtetelescoop. De Amerikaanse president Joe Biden sprak bij de eerste beelden al van een “historisch moment voor wetenschap en technologie, voor Amerika en voor de gehele mensheid”.

Sterrenkundigen zijn alvast opgetogen over de eerste beelden. “Het is fantastisch spannend allemaal, en ook heel emotioneel”, aldus Ewine van Dishoeck van de Sterrewacht in Leiden. Van Dishoeck is de Europese hoofdonderzoeker van Miri, een van de waarnemingsinstrumenten van Webb.