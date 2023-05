▶ Napoli voor het eerst in 33 jaar opnieuw Italiaans landskampioen: volksfeest in Napels, 1 man komt om het leven

De supporters en de club leefden al weken toe naar dit bevrijdende moment. De ontlading, zowel bij de supporters in het stadion als in Napels zelf, is dan ook enorm.

De opdracht was simpel voor Napoli: als ze niet verloren op het veld van Udinese, waren ze kampioen. Alle 25.000 stoeltjes in het stadion van Udinese waren volzet, maar ook het Stadio Diego Armando Maradona was uitverkocht. Daar keken ruim 60.000 Napoli-fans op groot scherm naar de wedstrijd. Een ongezien tafereel.



Die talrijke supporters zagen hun ploeg vrij snel op achterstand komen. Het was Lovric die het leer héérlijk voorbij Meret in doel krulde. De troepen van Luciano Spalletti moesten dus scoren om alsnog kampioen te spelen. Osimhen kon voor rust Udinese-goalie Silvestri niet verschalken, maar in de tweede periode trof de boomlange Nigeriaan wel raak. De voormalige spits van Charleroi ontpopte zich zo andermaal tot dé grote held van de Napolitanen.

Victor Osimhen scoorde de verlossende gelijkmaker voor Napoli. Beeld REUTERS

Napoli kwam niet meer in de problemen en kroonde zich voor het eerst in 33 jaar tot kampioen van Italië. De fans waren door het dolle heen. Een waar volksfeest barstte los in de straten van Napels.H eel wat mensen schoten vuurwerk af en overal gingen mensen de straat op. Op beelden is te zien dat de straten snel volledig rood zien doordat er zoveel fakkels worden aangestoken.

Meerdere mensen raakten daarbij ook gewond. Volgens dagblad La Stampa werden tijdens en na het feest in totaal 203 mensen naar de spoeddiensten gebracht met verwondingen, waaronder steekwonden, verwondingen door vuurwerkexplosies, valpartijen, paniekaanvallen en astma-aanvallen door rookinhalatie.

Tijdens de viering zijn ook geweerschoten afgevuurd. Het is nog niet duidelijk of de kogels werden afgevuurd om de overwinning van de voetbalclub te vieren of dat het toch zou gaan om criminele activiteiten, schrijft de krant Corriere della Sera. Drie mensen raakten gewond bij die schietpartij. Een man van 26 is overleden nadat hij door een kogel geraakt was. Omdat de man banden zou hebben met de Napolitaanse maffia, hebben de carabinieri een onderzoek ingesteld.

