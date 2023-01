Naomi Osaka geeft forfait voor Australian Open

“Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken uit de Australian Open. Ze zal gemist worden”, zo melden de organisatoren van het eerste grandslamtoernooi van het jaar op Twitter. Er wordt geen reden gegeven voor het forfait.

Naomi Osaka is een tweevoudige winnares van de Australian Open. Ze won het toernooi in Melbourne in 2019 en 2021. De 25-jarige Japanse speelde geen wedstrijd meer sinds ze zich in september terugtrok uit het toernooi van Tokio met buikspierproblemen.

Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023 💙 — #AusOpen (@AustralianOpen) 8 januari 2023

De viervoudige grandslamwinnares en ex-nummer 1 van de wereld kampte eerder met mentale problemen. Vorig jaar was ze er niet bij op Wimbledon en moest ze al na een ronde inpakken op Roland Garros en de US Open, een toernooi dat ze in 2018 en 2020 nog kon winnen.

Voor de organisatoren van de Australian Open is het forfait van Osaka een nieuwe tegenslag nadat vorige week al de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 1 bij de mannen, geblesseerd afzegde. De Amerikaanse veterane Venus Williams is door een kwetsuur evenmin bij ‘down under’. De Australian Open begint op 16 januari.