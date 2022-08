Nancy Pelosi zet ondanks Chinese waarschuwingen door met bezoek aan Taiwan: ‘Flagrante inmenging’

Pelosi brengt deze week een bezoek aan de Amerikaanse bondgenoten in de Indo-Pacifische regio en doet daarbij dus ook Taiwan aan. China beschouwt het autonome eiland als een opstandige Chinese provincie en zou zo'n demarche als een provocatie zien.

De Chinese regering voerde zijn militaire aanwezigheid boven en rond het eiland de afgelopen maanden verder op en verhoogt ook de economische druk. De Russische invasie in Oekraïne begin dit jaar heeft de geruchten over een Chinese inval in Taiwan nog verder versterkt.

Verrassingsbezoek

Of Pelosi effectief ook Taiwan aandoet, is niet zeker. Officieel staat het eiland niet op de reisplanning, maar het gerucht gaat dat er een verrassingsbezoek zit aan te komen. CNN is er, op basis van Amerikaanse en Taiwanese bronnen, van overtuigd dat het bezoek wel degelijk doorgaat. De Chinese president Xi Jinping waarschuwde zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden eerder al voor de gevolgen van zo'n bezoek.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt de VS maandag opnieuw. “China is goed voorbereid op alle mogelijke scenario’s”, zei Zhao Lijian in de hoofdstad Peking aan de Chinese pers. “Het leger zal niet machteloos toezien en China zal zeker krachtige en doortastende maatregelen nemen om zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen”, klonk het.

Singapore, Maleisië, Japan, Zuid-Korea

Pelosi maakt maandag een eerste tussenstop in Singapore. Daar staan gesprekken met de regering over de opstart van een Amerikaanse Kamer van Koophandel in de stadsstaat op het programma. Daarna zal de Democrate ook Maleisië, Japan en Zuid-Korea bezoeken.

Als de 82-jarige Pelosi Taiwan bezoekt, is ze de hoogste Amerikaanse politicus op het eiland in decennia. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is de nummer 3 in de VS, na president Biden en vice-president Kamala Harris.