Nancy Pelosi stelt zich opnieuw kandidaat voor Amerikaans Congres

Pelosi deed de aankondiging in haar kiesdistrict in San Francisco. “Nu meer dan ooit moeten we de waarden van San Francisco bevorderen en verder werken aan het herstel van het land”, zei Pelosi in navolging op X, het voormalige Twitter.

Pelosi werd in 1987 voor het eerst in het Huis van Afgevaardigden gekozen. Ze was jarenlang de leider van de Democraten in het Huis en ze was de eerste vrouw die de voorzittersfunctie bekleedde. Eind vorig jaar gaf ze te kennen op te houden als partijleider en begin dit jaar eindigde haar termijn als parlementsvoorzitter.

In de Amerikaanse volksvertegenwoordiging zijn er relatief veel ouderen. Een van de alleroudsten is ook een Democrate uit San Francisco, de 90-jarige senator Dianne Feinstein. De Democratische president Joe Biden is 80 jaar en streeft ernaar in 2024 herkozen te worden.